Cole Palmer arrogant ? Ses mots forts

Cole Palmer a déclaré qu'il aurait dû marquer "cinq ou six buts" lors de la victoire 4-2 de Chelsea contre Brighton.

L'international anglais a fait une démonstration de force en marquant quatre buts lors d'une victoire palpitante à Stamford Bridge samedi. Bien qu'il soit devenu le premier joueur à marquer quatre buts en une première mi-temps dans l'histoire de la Premier League, l'ancien joueur de Manchester City n'était pas entièrement satisfait - tout comme l'entraîneur des Blues Maresca.

Il a déclaré à Match of the Day : "J'aurais dû marquer cinq ou six buts ! Quand j'ai raté la première occasion, j'étais contrarié mais avec la façon dont ils ont joué et leur ligne haute, j'ai senti que nous aurions plus d'occasions. Le manager a mis en place un bon plan de jeu, nous savions comment les attaquer avec des passes en première intention. Brighton est une bonne équipe, passe bien le ballon. [Brighton] joue de la même manière que nous. Trois points, c'est ce dont nous avions besoin et c'est ce que nous avons obtenu. J'essaie de jouer chaque match du mieux que je peux."

L'article continue ci-dessous

Depuis qu'il a signé à Chelsea l'été dernier, Palmer a marqué 31 buts et délivré 19 passes décisives en seulement 53 matchs. Il montre actuellement que les chiffres de la saison dernière n'étaient pas un hasard - certains fans des Blues le qualifiant de "meilleur du monde".

L'entraîneur Maresca l'a également félicité, mais a estimé qu'il pouvait faire encore mieux.

L'Italien a déclaré : "[Palmer] a marqué quatre buts, je lui ai dit qu'il aurait pu en marquer deux ou trois de plus. Je connaissais Cole depuis des années à City, c'est un joueur de haut niveau et il doit simplement continuer de la même manière".

Après ses exploits de buteur en Premier League, l'équipe de Chelsea de Palmer accueillera La Gantoise lors de son prochain match d'Europa Conference League jeudi - un match auquel le joueur de 22 ans ne participera pas car il ne fait pas partie de l'équipe des Blues pour la compétition.