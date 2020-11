Phillip Cocu quitte Derby County

Le coach néerlandais Phillip Cocu vient d’être limogé par son club anglais de Derby County.

Phillip Cocu n’est plus en charge de la formation anglaise de Derby County. Ce samedi, le club de Championship a choisi de le licencier, lui et ses deux adjoints, pour cause d’insuffisance de résultats.

Après 11 journées disputées, les Rams sont derniers au classement (sur 24 équipes), avec seulement un succès récolté. C’est bien loin des objectifs tracés en début de saison.

Rooney pour succéder à Cocu ?

Cocu est resté en place pendant 16 mois. Auparavant, il s’était occupé aussi du Fenerbahçe d’Istanbul. Sa carrière de coach n’est pour l’instant pas aussi réussie que celle de joueur qu’il avait accomplie.

Pour succéder à Cocu, la direction de Derby pourrait faire appel à Wayne Rooney. L’ancienne star de MU et de la sélection anglaise est actuellement joueur au sein de cette formation, mais il serait prêt à franchir le pas et entamer sa reconversion comme manager. Sa tâche du côté du Pride Park ne devrait cependant pas être de tout repos.

