Club Bruges – Benfica Lisbonne : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Bruges-Benfica.

Deux outsiders

Malgré des résultats positifs lors de la phase de groupes, l'entraîneur Carl Hoefkens a été licencié juste avant le début de l'année 2023 en raison de mauvais résultats dans le championnat de Belgique. Son successeur, Scott Parker, n'a remporté qu'un seul de ses sept matches et n'a pas enrayé la mauvaise passe du club.

C'est donc un Club Bruges dans le doute qui défie un Benfica qui caracole en tête du championnat portugais mais qui a perdu Enzo Fernandez lors du mercato d'hiver. Sans son champion du monde argentin, Benfica sera sans doute moins performant sur la scène européenne.

Date, horaire et lieu de Club Bruges-Benfica

Date : mercredi 15 février 2023

Ville : Bruges (Belgique)

Stade : Stade Jan-Breydel

Heure du coup d'envoi : 21h00 heure française

Compétition : Huitième de finale aller de la Ligue des champions 2022-2023

Arbitre de la rencontre : Monsieur Davide Massa (Italie).

Sur quelle chaîne voir le match Club Bruges-Benfica ?

En France, la rencontre sera diffusée sur beIN SPORTS 1.

Le streaming pour voir le match Club Bruges-Benfica

En France, il sera de possible de voir le match en streaming sur l'application beIN CONNECT.

Les compositions probables de Club Bruges-Benfica

Pour cette rencontre, le club brugeois sera privé de Skov Olsen, blessé tandis que Jutgla est incertain.

Dans les rangs lisboètes, l'entraîneur Roger Schmidt dispose d'un effectif au complet.

L'équipe probable du Club Bruges : Mignolet - Mata, Hendry, Mechele, Meijer - Rits, Onyedika, Vanaken - Buchanan, Yaremchuk, Lang.

Joueurs du Club Bruges sous le coup d'une suspension en cas de carton jaune : Buchanan, Mignolet, Nielsen.

Joueurs du Club Bruges non éligibles pour la compétition : Éder Balanta, Cyle Larin, Eduard Sobol

L'équipe probable du SL Benfica : Vlachodimos - Bah, António Silva, Otamendi, Grimaldo - Chiquinho, Florentino - João Mario, Neres, Aursnes - Gonçalo Guedes.

Joueurs du SL Benfica sous le coup d'une suspension en cas de carton jaune : Florentino, Gonçalo Ramos, João Mario.

Joueurs du SL Benfica non éligibles pour la compétition : Paulo Bernardo, Martim Neto.

Les statistiques à connaître avant Club Bruges-Benfica

● Le Club Bruges et Benfica vont s'affronter pour la première fois sur la scène européenne. Le club belge a déjà affronté une équipe portugaise en Ligue des Champions cette saison, s'imposant 4-0 sur le terrain de Porto avant de perdre sur le même score face au FCP au match retour en phase de groupes.

● Le Club Bruges va défier le 6e club portugais de son histoire en compétition européenne (après Boavista, Porto, Maritimo, Braga et le Sporting Portugal), ayant perdu 4 de ses 5 derniers matches face à des clubs de ce pays (1 victoire).

● Benfica n'a perdu qu'un seul de ses 14 derniers matches face à un club belge en compétition européenne (9 victoires, 4 nuls), sur le terrain d'Anderlecht en tour préliminaire de Ligue des Champions en août 2004. Le SLB est resté invaincu lors de ses 5 rencontres face à une équipe belge depuis (4 victoires, 1 nul).

● Le Club Bruges a déjà remporté 3 matches de Ligue des Champions cette saison, ne faisant mieux qu'en 1977-1978 (5 succès), lorsqu'il avait atteint la finale de la compétition (défaite 0-1 contre Liverpool à Wembley).

● Benfica est invaincu lors de ses 7 derniers matches de Ligue des Champions (4 victoires, 3 nuls), remportant les 2 plus récents en phase de groupe cette saison. Le club lisboète n'a plus enchaîné 3 succès dans l'épreuve depuis 2005/06 sous Ronald Koeman, battant 3 clubs anglais d'affilée (2-1 contre Manchester United puis 1-0 et 2-0 contre Liverpool).

● Benfica est l'équipe ayant tenté le plus de tirs (14) et inscrit le plus de buts (5) à la suite d'une récupération haute cette saison en phase de groupes de la Ligue des Champions.

● Benfica affiche le meilleur taux de conversion de ses tirs en buts en Ligue des Champions cette saison (20% – 16/80). Durant la phase de groupes, seul Naples (20), le Bayern Munich (18) et Liverpool (17) ont marqué plus de buts que l'équipe portugaise (16).

● Selon le modèle des Expected Goals on Target d'Opta (xGoT), le gardien du Club Bruges Simon Mignolet est celui qui a « évité » le plus de buts en Ligue des Champions cette saison (6.3 – 4 buts encaissés, 10.3 xGoT contre).

● Benfica est l'équipe ayant effectué le moins de changements en moyenne à son XI de départ cette saison en Ligue des Champions (2 en 6 matches).

● Le coach du Club Bruges Scott Parker va devenir le 3e entraîneur anglais à diriger une équipe non-anglaise en Ligue des Champions, après Bobby Robson (Porto et PSV) et Gary Neville (Valence). Avec Graham Potter (à Chelsea), ce sera la première fois que 2 coachs anglais dirigent un match lors d'une même saison dans la compétition.