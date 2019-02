Claudio Ranieri viré de Fulham

À peine trois mois et demi après s'être installé aux commandes de l'équipe, Claudio Ranieri vient de se faire indiquer la porte de la sortie du côté de Fulham. L'expérimenté coach transalpin paye les mauvais résultats de l'équipe et sa chute libre prolongée (19e au classement, à dix points du premier non réléguable).

Avec Ranieri, le club promu n'a obtenu que trois petits succès en seize matches de championnat. Les Londoniens restent par ailleurs sur quatre défaites consécutives, dont une particulièrement préjudiciable face à un concurrent pour le maintien, Southampton (0-2). Face à cette piteuse situation, les responsables du club ont choisi de ne pas attendre davantage et changer la barre technique pour la deuxième fois de la saison.

En effet, il y a déjà eu un licenciement du côté de Craven Cottage en cet exercice 2018/19. En novembre dernier, le Serbe Slavisa Jokanovic a été remercié, alors qu'il venait de faire remonter le club dans l'élite. Les coaches sautent donc comme des fusibles et cela rappelle la campagne 2013/14 où trois techniciens s'étaient également succédé à la tête de Fulham (Jol, Meulensteen et Magath). Cette année-là, Fulham avait dû descendre en Championship.

106 - Claudio Ranieri lasted just 106 days in charge of Fulham - only six managers in Premier League history have had shorter permanent tenures at a single club. Finito. pic.twitter.com/Av8HfTPobV