Claude Makelele revient sur son départ du Real Madrid

L'ancien milieu de terrain du real évoque son départ du club merengue en 2003 dans les colonnes de Four Four Two.

Au , Claude Makelele a remporté deux titres en ainsi que la , puis rejoint en 2003, avec qui il remportera deux titres de .

Le trou laissé par le milieu de terrain français à Santiago Bernabeu était évident pendant de nombreuses années après son départ, et Makelele a expliqué le raisonnement derrière sa décision dans une interview avec FourFourTwo.

"Voyant comment les choses se passaient à Madrid, j'ai dit à Chelsea que j'irais là-bas", a déclaré Makelele.

«Je leur ai fait une promesse et ils ont tout fait pour me signer. J'avais 30 ans à l'époque mais ils ont quand même payé un transfert important. Je suis allé à Chelsea parce qu'ils sont venus pour moi en premier. Ensuite, d'autres équipes comme l' et se sont approchées de moi, qui m'avaient également voulu.."

"Je ne sais pas si Chelsea était la meilleure équipe à n’avoir jamais gagné [la Ligue des champions], mais nous avons été brillants. Au cours de mes cinq saisons à Chelsea, nous avons atteint la demi-finale à quatre reprises, dont la finale de 2008. Peu de clubs y parviennent et beaucoup dépensent des milliards pour y parvenir. Chelsea a créé cette équipe très rapidement", a encore louangé le Français.