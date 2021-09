Classement FIFA : La France éjectée du podium par l'Angleterre

L'équipe de France continue de rétrograder au classement FIFA après ses matches nuls contre la Bosnie et l'Ukraine.

Championne du monde en titre, l'équipe de France paye ses récents résultats lors de l'Euro 2020 et lors des phases de qualification pour la Coupe du monde 2022 au classement FIFA. Longtemps deuxième au classement de l'instance mondial du football, la France a été dépassé cet été par le Brésil, toujours deuxième derrière la Belgique dans ce nouveau classement publié à la mi-septembre, et tombe désormais du podium.

En effet, les Bleus sont désormais quatrième et se sont fait subtiliser leur troisième place par l'Angleterre, finaliste de l'Euro 2020 et qui enchaîne les succès lors des matches de qualification. Les deux matchs nuls face à la Bosnie-Herzgovine (1-1) et l’Ukraine (1-1) ont fortement pénalisé les hommes de Didier Deschamps dans ce classement. Ces résultats ont coûté la place sur le podium des Bleus et ce même s'ils ont fini le rassemblement de septembre sur une bonne note contre la Finlande (2-0).

L’Angleterre qui a signé deux victoires et un match nul contre la Pologne au début du mois de septembre en a profité pour se hisser sur la troisième marche du podium. Les Three Lions d'Harry Kane retrouvent une place sur le podium pour la première fois depuis neuf ans. Le Danemark intègre le top 10 du classement en lieu et place des Etats-Unis (13ème). Le Portugal (7ème) et l’Espagne (8ème) intervertissent leurs positions.

La Belgique toujours au top, l'Italie reste 6ème

Pour rappel, la Belgique domine ce classement de la FIFA depuis 2018. Les Diables Rouges, qui ont été vaincu par l'équipe de France en demi-finale de la Coupe du monde 2018 et par l'Italie en quarts de finale de l'Euro 2020, vont affronter les Bleus lors du final four de la Ligue des Nations au mois d'octobre.

Vainqueur du championnat d'Europe cet été, l'Italie qui était remontée au classement, pointe actuellement à la sixième place de ce classement FIFA. La Squadra Azzurra paye notamment les résultats en dents de scie qui précédaient sa belle série actuelle et qui datent de l'avant Coupe du monde 2018.

Malgré la "déception" de quitter le podium du classement FIFA en raison de ces résultats récents, la France est tout de même en très bonne voie pour décrocher son billet pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les Bleus ont douze points en six rencontres et comptent sept points d'avance sur l'Ukraine et la Finlande, ses poursuivants, qui ont toutefois un match en moins.

Top 10 Classement FIFA :

1- Belgique

2- Brésil

3- Angleterre

4- France

5- Italie

6- Argentine

7- Portugal

8- Espagne

9- Mexique

10- Danemark