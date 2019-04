Classement FIFA - La Belgique reste en tête juste devant les Bleus

Les Diables Rouges conservent leur première place devant l'Équipe de France. À noter la progression de l'Angleterre, qui passe quatrième.

La FIFA a publié ce jeudi son traditionnel classement des sélections après les différents rendez-vous du mois de mars un peu partout dans le monde. En haut du classement, les équipes européennes sont très présentes avec notamment la qui occupe encore une fois la première place avec 1737 points.

Comme depuis plusieurs mois, les Bleus sont juste derrière avec trois points de retard. L'Équipe de conserve son bon rythme avec ses deux succès en éliminatoires de l' contre la Moldavie (4-1) et l' (4-0).

Pour compléter le podium, on retrouve le de Tite. L' se positionne en quatrième position avec sa forme resplendissante et ses larges succès face à la Rpéublique Tchèque et le Monténégro. Les Three Lions devancent ainsi la , finaliste de la en .

À noter que l' n'est pas présente dans le Top 10 et se fait ainsi devancer par le et l' . La plus forte progression est du côté d'Israël qui grimpe de huit rangs et se retrouve à la 84e place.