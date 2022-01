Clasico : Xavi évoque "un point d'inflexion important"

Ces dernières saisons, les Madrilènes ont pris la bonne habitude de s'adjuger les Clasicos face aux rivaux du FC Barcelone. Mercredi soir, le Real Madrid l'a de nouveau emporté en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne (3-2). Mais tout n'a pas été facile. Très loin de là.

Xavi retient beaucoup de positif du Clasico

Pourtant pas favoris, les Catalans, revenus au score par deux fois, ont en effet donné du fil à retordre à la Maison Blanche, emmenée jusqu'en prolongations. Finalement, c'est bien le Real Madrid qui s'est adjugé le Clasico grâce à un but de Federico Valverde. Malgré ce revers frustrant, Xavi, l'entraîneur du FC Barcelone, estime que ce match doit être source d'espoir.

L'article continue ci-dessous

"C'est un point d'inflexion important dans notre saison. On a été supérieurs au Real Madrid à de nombreux moments du match. Le résumé est le suivant : à cause de quelques erreurs, du fait que l'on n'ait pas su stopper leurs contres, on a dû faire face à des risques élevés et ils en ont profité", a ainsi soutenu le technicien blaugrana face aux médias après la partie. À la fin, c'est le talent madrilène qui a fait la différence, mais le FC Barcelone est sur le bon chemin.

"On est sur le bon chemin", assure-t-il

"On est tristes du résultat, mais, sur le plan des sensations de jeu, c'est un point d'inflexion important. Il y a deux sentiments : l'un très négatif à cause du résultat, mais, à côté, on peut être fiers de notre jeu. Il nous manque un peu plus de patience, un peu plus de responsabilités avec le ballon, mais on est sur le bon chemin", s'est ainsi félicité l'ancien milieu de terrain emblématique du Barça et de la Roja. À sa décharge, son FC Barcelone est tombé sur un Karim Benzema des très grands soirs. Difficile de lutter quand il joue ainsi...