Clap de fin pour un ancien Bleu : il tire sa révérence à 32 ans

A seulement 32 ans, un ancien international français et grand espoir des Bleus met un terme à sa carrière. Encore une retraite inattendue.

L’année 2024 s’achève par une nouvelle annonce marquante dans le monde du football : un ancien international français a décidé de mettre un terme définitif à sa carrière. Après Jérémy Ménez et Maxime Gonalons, c’est un troisième joueur ayant porté le maillot tricolore qui tire sa révérence.

C’est Paul-Georges Ntep qui a officialisé sa retraite ce jeudi matin au micro de France Bleu. Âgé de seulement 32 ans, l’ancien joueur du Stade Rennais a déclaré : « Ma carrière, pour moi, c’est fini. Je suis passé à autre chose dans ma tête et j’ai d’autres projets. J’ai apprécié ce que j’ai vécu, j’ai apprécié le Vietnam. Mais pour moi, le football aujourd’hui, c’est juste des bons souvenirs, mais c’est fini. »

Une carrière prometteuse freinée par des choix difficiles

Convoqué en juin 2015 par Didier Deschamps, Paul-Georges Ntep avait disputé deux rencontres amicales sous le maillot bleu : une défaite face à la Belgique (3-4) et un revers contre l’Albanie (0-1). Ces deux apparitions resteront ses seules avec l’équipe de France avant qu’il ne change de nationalité sportive pour représenter le Cameroun, son pays natal. Sous le mandat de Clarence Seedorf, il a été sélectionné à quatre reprises entre 2018 et 2019, inscrivant un but contre la Zambie lors d’un match amical.

AFP

Révélé au centre de formation de l’AJ Auxerre, Ntep avait impressionné à ses débuts, particulièrement après son transfert au Stade Rennais en 2014. Sa vitesse, sa technique et son flair devant le but avaient fait de lui un grand espoir du football français. Cependant, son départ pour Wolfsburg, en Allemagne, en 2017 marqua le début d’une descente aux enfers. En proie à des blessures et des choix de carrière malheureux, il enchaîna les expériences mitigées en Turquie, au Portugal, et plus récemment au Vietnam.

Une nouvelle page à écrire

Né à Douala, Ntep a préféré tirer un trait définitif sur le football professionnel pour se concentrer sur d’autres projets. Libre depuis son départ du club vietnamien HCMC FC en mars 2024, il semble désormais tourné vers un avenir en dehors des terrains.

Avec cette retraite prématurée, Paul-Georges Ntep laisse derrière lui le souvenir d’un joueur prometteur, dont la carrière n’a pas atteint les sommets espérés. Un choix assumé et mûrement réfléchi, comme il l’a lui-même déclaré, transformant son parcours en une collection de souvenirs désormais gravés dans le passé.