City-PSG : Mbappé à l’entraînement, Paris au complet

Avant le dernier entraînement, un seul petit doute existait : comment allait Kylian Mbappé, malade et absent de l’entraînement de lundi. Interrogé sur le sujet, Mauricio Pochettino s’est voulu rassurant au sujet de l’international français.

« Kylian Mbappé va bien même s’il ne s'est pas entraîné lundi. Il sera présent à l'entraînement ce soir (mardi), j'espère qu'il sera encore mieux demain (mercredi) et qu'il pourra jouer le match dans les meilleures conditions. »

Lors de cette dernière séance, Mauricio Pochettino pouvait compter sur un groupe de 19 joueurs et 3 gardiens : Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma et le jeune Denis Franchi, habitué à jouer en Youth League, les jours de match européens.

Parmi les joueurs de champ, on retrouvait bien évidemment Sergio Ramos, qui se trouvait aux côtés de Messi, Paredes, Di Maria et Verratti au début de l’échauffement. Durant la conférence de presse, le technicien argentin a été interrogé sur la possibilité de le voir jouer dès mercredi soir.

Discussion entre Pochettino et Leonardo avant l’entraînement

« Sergio Ramos a fait de bonnes choses la semaine écoulée. C'est un vrai plaisir de l'avoir avec nous et de le voir s'entraîner. Il doit améliorer sa condition physique, soulignait Pochettino tout en écartant sans le dire l’idée de le voir titulaire. Être dans le groupe, c'est un pas en avant énorme pour lui. On verra bien s'il joue et quand il aura l'occasion de jouer. il faut voir son évolution et qu'il soit bien pour sa condition physique afin de jouer et d'aider l’équipe. »

Mais l’image la plus marquante, elle, avait lieu sur le bord de la pelouse entre le coach parisien et son directeur sportif, Leonardo, planqué sous sa capuche. Une discussion qui semblait plutôt animée par quelques sourires à l’heure où Manchester United lorgne la venue du technicien argentin. Un intérêt auquel ce dernier n’est pas insensible.

Dans la composition de mercredi soir, un seul doute subsiste. Qui accompagnera Marco Verratti au milieu de terrain ? L’an passé, lors des demi-finales de la Ligue des champions, Paris s’était présenté avec Paredes à l’aller et au retour. Et avec Gueye, lors de la première rencontre, lui qui avait été si précieux dans les phases finales, avant qu’il ne se fasse expulser contre les Citizens.

Composition probable : Navas - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes - Gueye, Paredes, Verratti - Messi, Mbappé, Neymar.