City-Leicester (6-3) : vive le Boxing Day !!

En Angleterre, le traditionnel Boxing Day est synoyme de fêtes prolongées. Mais tout dépend du point de vue... Au lendemain de Noël, les Foxes, eux, ont frôlé l'indigestion. Opposé à Manchester City, solide leader de Premier League, Leicester a longtemps fait les frais du talent collectif incroyable des hommes de Pep Guardiola... Avant d'offrir un réveil spectaculaire, puis de sombrer à nouveau. Scénario incroyable à l'Etihad Stadium.



Manchester City en mode rouleau compresseur



Durant un début de rencontre de domination totale, Manchester City n'a pas laissé son adversaire du jour respirer. Littéralement dépassé, Leicester a cédé. Quatre fois. D'abord, sur un bel enchaînement de Kevin de Bruyne, buteur d'une frappe du gauche en pivot (5e). Ensuite, sur un pénalty magnifiquement frappé par Riyad Mahrez, logé en lucarne (14e).



Survoltés, les pensionnaires de l'Etihad Stadium ont ensuite triplé la mise. Ilkay Gundogan s'en est chargé, concluant à bout portanrt une merveille d'action collective (21e). Comme si cela n'était pas suffisant, Raheem Sterling, intenable ce dimanche, s'est offert le luxe de transformer, en force, un pénalty obtenu par ses propres soins (25e). City en démonstration.



Et soudain, les Foxes se sont réveillés !



Si le premier acte a pris des allures de correctionnelle pour Leicester, les hommes de Brendan Rodgers ont profité de la pause pour se remettre la tête à l'endroit. Au retour des vestiaires, ils ont su profiter de la baisse de régime de City pour réduire leur retard. Quel réveil !



En inscrivant le but du 4-1 sur un contre rondement mené (55e), James Maddison ne s'attendait sûrement pas à faire vasciller à ce point le leader de Premier League. Et pourtant... En dix minutes, City a concédé trois buts. Le second a été l'oeuvre d'Ademola Lookman, prenant le meilleur sur Ederson d'une frappe à ras de terre (59e). Le troisième a lui été marqué par Kelechi Ieanacho, concluant dans le but vide après une action confuse (65e).



Après avoir mené 4-0, City n'avait plus qu'un but d'avance... Remontada ? Non. Vexé par cette rebellion des Foxes, Aymeric Laporte, de la tête, a offert un peu d'air à son équipe (69e). En fin de rencontre, Raheem Sterling a signé un doublé (88e) suite à un corner repris de la tête par Ruben Dias. Historiquement riche en spectacle, le Boxing Day n'a pas fait exception à la règle ce dimanche à Manchester, théâtre d'une rencontre absolument incroyable. Quel plaisir !