City - L'arrivée avortée de Lionel Messi ? Kevin De Bruyne s'en fiche

Le maître à jouer de Manchester City reconnaît que l'Argentin aurait été un atout de taille pour l'équipe, mais reste confiant avec l'effectif actuel.

Kevin De Bruyne dit ne pas se soucier du fait que n'est pas parvenu à faire signer Lionel Messi cet été. L'équipe de était pourtant la favorite pour enrôler l'attaquant de 33 ans, lequel avait clairement indiqué qu'il voulait quitter le Camp Nou lors d'un transfert gratuit.

Mais la star argentine a décidé de rester au club un an de plus après avoir insisté sur le fait qu'ils ne le laisseraient pas partir tant que sa clause de libération de 700 millions d'euros n'était pas payée. Bien que De Bruyne comprenne pourquoi City voulait réunir Lionel Messi et l'entraîneur Pep Guardiola, il insiste sur le fait que l'équipe est déjà assez bonne et ne doit pas perdre de temps à se lamenter. Pour le Belge, le sextuple Ballon d'Or est pourtant le meilleur joueur de l'Histoire.

"Les gens sont censés venir, et finalement ils ne le font pas"

"Je m'en fiche vraiment. Je m'en fiche vraiment. S'il était venu, cela nous aurait aidés car, pour moi, il a été le meilleur joueur de tous les temps", a déclaré l'international belge au Daily Mail. "Mais je ne regarde jamais les joueurs qui peuvent venir et ce qui peut arriver, vous savez", a ensuite tempéré Kevin De Bruyne.

Plus d'équipes

"Vous jouez avec les joueurs que vous avez et je pense que nous avons une très bonne équipe à cet égard. Ce serait stupide de ma part de supposer ce qui se passerait si un certain joueur venait. Cela arrive tout le temps dans le football. Les gens sont censés venir, et finalement ils ne le font pas (...) Si vous pouvez amener Messi dans votre équipe, vous le ferez toujours. Je peux le voir du point de vue du jeu et surtout en tant que club", a également confié le maître à jouer de City.

L'article continue ci-dessous

FC Barcelone – Antoine Griezmann portera bien le numéro 7​

"Sur le plan commercial, le montant de sponsors et d’argent qu’il aurait attiré aurait été énorme. Même si tu lui avais payé une somme d'argent, d'une certaine manière tu récupérerais tout. Donc je pourrais comprendre la décision à cet égard", a ensuite analysé le Belge, avant d'évoquer la philosophie de jeu de Pep Guardiola.

"La façon dont il regarde le football est différente de la façon dont beaucoup de gens regardent le football. Il a sa philosophie et il reste avec elle et ne change pas. Il y a le plan A et il y a le plan A. Il n'y a pas de plan B. Pour beaucoup de gens, c'est difficile à comprendre". Cette saison, City aura à coeur de retrouver le titre en championnat.