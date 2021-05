City - Fernandinho prévient avant Chelsea : "Être à moins de 200% ne suffira pas pour le gagner"

L'expérimenté milieu de terrain de City va disputer la première finale de C1 de sa carrière, samedi, contre Chelsea. Bien décidé à la remporter.

Le capitaine de Manchester City, Fernandinho, a déclaré qu'il attendait depuis longtemps d'avoir la chance de disputer une finale de la Ligue des champions, alors que son équipe affrontera Chelsea, samedi soir. Le joueur de 36 ans, qui en est à sa huitième saison à l'Etihad Stadium, n'avait encore jamais été au-delà des demi-finales en C1.

Mais Manchester City disputera sa toute première finale de Ligue des champions ce week-end à Porto et le vétéran brésilien se dit prêt à relever le défi. "Il y avait encore cette stigmatisation du fait que l'équipe n'avait jamais atteint la finale auparavant, que nous étions une équipe inexpérimentée dans cette compétition, mais je pense que cette saison, notre équipe a réussi à atteindre un niveau élevé", a déclaré le Brésilien, forcément très fier de cet exploit, qui attendait ça avec impatience depuis l'époque du Shakhtar.

"Nous devons toujours donner 100%, 100% du temps"

"Il ne fait aucun doute que c'est un sentiment spécial, car pour moi personnellement, ayant joué en Europe depuis un certain temps maintenant, j'ai eu la chance de jouer dans de nombreuses saisons de Ligue des champions et je n'avais atteint que les demi-finales avec Manchester City, les quarts avec le Shakhtar, mais je n'avais jamais fait la finale, donc c'est vraiment satisfaisant. C'est un moment vraiment heureux, un immense honneur, et il ne fait aucun doute que cela vous rend encore plus motivé", a-t-il ajouté.





"Nous devons toujours donner 100%, 100% du temps, et je pense que dans un match comme celui-ci, être à moins de 200% ne suffira pas pour le gagner", a promis Fernandinho, véritable soldat dans l'effectif de Pep Guardiola. Le Brésilien avait débuté la demi-finale retour contre le Paris Saint-Germain et avait joué un rôle crucial défensivement.

Il a également joué un rôle déterminant dans le fait que ses coéquipiers gardaient la tête froide pendant que le PSG perdait la raison, Angel Di Maria étant expulsé, et son expérience pourrait s'avérer cruciale contre Chelsea. "Il s'agit de lire le jeu et de comprendre ce qui se passe à ce moment-là. Il ne fait aucun doute que, comme je suis capitaine et le plus ancien des joueurs du club, c'est à ce moment-là que vous devez intensifier et essayer d'organiser les choses pour le bien de l'équipe (...) J'ai essayé d'empêcher les joueurs de tomber dans ce piège afin de ne pas nuire à la performance de l'équipe", a expliqué le milieu de terrain. Une lucidité qui pourrait être nécessaire face aux Blues de Thomas Tuchel.