Cissé sur Mbappé : "Ce qu’il dit, ça n’a pas de sens"

Djibril Cissé, l’ancien international français, n’a pas trop compris la dernière sortie médiatique de Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé multiplie actuellement les déclarations tapageuses. L’attaquant du PSG a accordé une interview à RMC dans laquelle il a parlé d’égo et de l’assurance qu’il a en ses qualités. Une entrevue durant laquelle il a osé se comparer à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Tout en affirmant que les deux stars planétaires restaient au-dessus de lui, l’international tricolore a affirmé qu’il se considérait comme le meilleur lorsqu’il les affrontait sur le terrain. Une déclaration qu’un certain Djibril Cissé n’a pas trop saisie.

Au micro de L’Equipe TV, lors de l’émission L’Equipe du Soir, l’ex-avant-centre des Bleus a estimé que le passage où Mbappé s’incline devant les deux mastodontes était de trop au vu de ce qu'il a énoncé. « Le fait qu’il pense qu’il n’est pas encore aussi bon que Messi et Ronaldo tout en disant qu’il se convainc qu’il l’est ça me dérange car sa phrase n’a pas de sens. Il vaut mieux ne pas le dire dans ce cas. Car il a droit de penser qu’il est le meilleur, si ça le fait avancer. Et c’est tant mieux pour lui », a confié l’ancien auxerrois.

« Si t’es un grand joueur, t’auras de grands problèmes »

Mbappé est actuellement fâché contre les journalistes français car on décortique trop son comportement sur le terrain et son langage corporel. Pour Cissé, c’est une erreur de donner de l’importance à ce genre de choses. « Si j’ai un conseil à lui donner c’est qu’il ne doit pas se concentrer sur ce que les gens disent. Les gens, ils disaient la même chose sur Thierry Henry (quand il boudait en célébrant) et ça ne l’a pas arrêté de ne pas sourire quand il marquait. Il répondait aux journalistes par des buts. Après, c’est une question de mental. Chacun est différent. Il ne faut pas qu’il s’arrête à ça. »

Cissé a ensuite conclu en louant son jeune compatriote, tout en le prévenant qu’il n’en a pas encore fini avec les contrariétés dans ce métier : « C’est un champion, c’est un grand joueur et il est dans le rang des plus grands joueurs. Et quand t’es un grand joueur, t’auras de grands problèmes. »