Ciblé par l'OM, Maehle est "incroyablement déçu"

Le défenseur a raconté son départ raté de Genk, chargeant son club et ses dirigeants au passage.

L' n'a pas réussi à remplacer Bouna Sarr, parti au . Le vice-champion de ciblait Joakim Maehle, du RC Genk. Et n'était d'ailleurs pas seul sur le dossier.

Mais le club belge a fait capoter les négociations en demandant trop d'argent. Et Maehle n'a pas apprécié.

"Je suis incroyablement déçu de la façon dont ils ont géré la situation. Il y a eu des intérêts de , de Valence ou encore de l' . Ils avaient affiché un non-catégorique. Je n'avais rien dit, je ne me suis jamais plaint. Mais là, comme ils ont géré la situation, je suis incroyablement déçu. J'ai signé les papiers lundi soir, puis j'ai reçu un appel de mon directeur sportif 10 minutes avant la fin du mercato en me disant qu'il n'y avait pas d'accord en raison d'une demande en plus d'argent", a livré Maehle au micro de Sport.tv2.

"Ma réaction ? Je me suis assis, sans voix. J'ai jeté mon téléphone loin de moi. Je n'avais plus rien à dire. Je me suis senti piétiné. J'ai eu du mal à dormir. J'avais dit à ma famille que ça allait probablement se faire, qu'il manquait des détails. Et puis ça rate car ils ont demandé plus d'argent. Quand j'ai signé ici il y a deux ans avec ma famille et mes agents, ils nous ont promis que si quelque chose d'extraordinaire se produisait avant l'été 2021, nous en parlerions. Ils ont donc menti, à ma famille et à moi. Je suis incroyablement déçu", a encore asséné le joueur danois.