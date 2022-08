Cible de MU, Antony exige un bon de sortie

L’attaquant brésilien Antony a demandé à ses dirigeants de l’Ajax qu’ils le libèrent au profit de Manchester United.

Antony a révélé qu'il continue de faire part à la direction de l'Ajax de son souhait de quitter le club avant la fermeture du mercato estival.

Quelle est la situation d’Antony ?

Antony a clairement fait savoir qu'il souhaitait quitter l'Ajax dans les prochains jours après que Manchester United ait fait de lui sa principale cible. Cependant, les champions des Pays-Bas n'ont pas l'intention de le laisser partir. Fort logiquement, cette situation commence à agacer l’intéressé.

Qu’a-t-il dit exactement à ses dirigeants de l’Ajax ?

Dans une interview accordée à Fabrizio Romano et après avoir appris que l'Ajax avait rejeté une offre de 90 millions d'euros, Antony a déclaré : « Aujourd'hui, lors d'une réunion avec le club, j'ai exprimé mon ancien intérêt à partir, mais cette fois avec une offre considérable sur la table. D'autres étaient déjà arrivés ! L'Ajax a refusé avec l'argument qu'ils n'ont que cinq jours pour me remplacer ».

« Je ne demande pas à l'Ajax de me libérer, je demande à l'Ajax de me vendre avec l'offre la plus élevée jamais faite à un joueur d'Eredivisie. J'insiste sur ce thème depuis février pour que le club puisse reconstruire l'équipe en toute sérénité », a ajouté le Brésilien.

Antony espère que sa volonté claire de quitter l'Ajax obligera ses responsables à trouver un accord avec Manchester United. Cependant, à quelques jours de la fin de la période des transferts, l'équipe d'Alfred Schreuder aura du mal à remplacer son joueur vedette.

Antony pourrait battre le record de De Ligt

Matthijs de Ligt détient actuellement le record du joueur le plus cher jamais vendu par un club d'Eredivisie. En 2019, il a quitté l'Ajax pour la Juventus dans une transaction d'une valeur de 85,5M€ et cet été, il a fait le transfert au Bayern Munich pour un montant similaire.

Les prochains jours seront déterminants dans le contexte de la carrière d'Antony. Il semble probable qu'un accord soit trouvé entre l'Ajax et Manchester United, mais si ce n'est pas le cas, il y a de fortes chances qu'il reçoive un accueil très hostile à son retour à la Johan Cruijff ArenA.