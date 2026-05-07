Chuba Akpom admet avoir traversé une « période difficile » à l’Ajax, comme il le confie au De Telegraaf. L’attaquant anglais de 30 ans reconnaît que son arrivée, orchestrée par Sven Mislintat, ne lui a pas facilité la tâche.

Récemment promu en Premier League avec Ipswich Town, l’attaquant n’a pourtant pas eu un rôle majeur, ce qui n’a pas empêché le club anglais de déclencher l’option d’achat obligatoire inscrite dans son contrat de prêt.

Ce montant est lié à l’option d’achat obligatoire incluse dans le contrat de prêt. « Je m’en réjouis, déclare Akpom. L’Ajax est un club fantastique. J’espère qu’il profitera pleinement de cette somme et je lui souhaite le meilleur. »

L’Anglais évoque une « période difficile » et analyse les raisons de cet échec : « L’Ajax était en pleine transition, avec de nombreux nouveaux joueurs, un nouvel entraîneur et un nouveau directeur technique. »

« Avec autant de changements, il est difficile de connaître un succès immédiat. J’aurais aimé rejoindre l’Ajax dans une situation stable. Or, tous les nouveaux arrivants ont connu des difficultés », explique-t-il. Akpom faisait partie des douze joueurs recrutés par Sven Mislintat. Cela ne l’a pas aidé, avoue-t-il honnêtement.

« Beaucoup de gens le critiquaient. Les joueurs recrutés par Mislintat se sentaient presque coupables d’avoir signé un contrat long et coûteux. Cela a miné notre confiance et, à mon avis, on nous regardait d’un œil particulièrement critique. »

Mika Godts

L’attaquant avoue que le football au Johan Cruijff ArenA lui manque, tout comme son ancien coéquipier Mika Godts. « C’est mon meilleur ami dans le foot. Je le considère comme un membre de ma famille. On se parle souvent et je suis incroyablement fier de lui. »

« J’en ai assez de lui envoyer un message à chaque fois qu’il est décisif avec un but ou une passe décisive », sourit Akpom. « Quand je suis arrivé à l’Ajax, Mika avait dix-huit ans. Chaque jour, après l’entraînement, nous restions pour des exercices de finition. »

« Aujourd’hui, je le vois inscrire autant de buts et je me dis : n’oublie pas tout le travail acharné qu’on a fourni. C’est pour ça que tu brilles ! Mika peut jouer n’importe où dans le bon système », analyse Akpom. « Il doit trouver un club de Premier League qui lui corresponde, qui pratique un bon football et qui sache bien l’utiliser. »