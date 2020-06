Christophe Jallet arrête sa carrière, à 36 ans

Le défenseur international Christophe Jallet (36 ans) a annoncé qu'il mettait à un terme à sa carrière.

Clap de fin pour Christophe Jallet. À 36 ans, le défenseur international a décidé de mettre un terme à sa carrière. Il aura disputé 549 matches en profesisonnel, remporté deux titres de champion de et aura même porté le maillot de l'équipe de France à 16 reprises (1 but), entre 2012 et 2017.

Dans une lettre transmise à l'UNFP, le syndicat des joueurs, Jallet écrit : "Pour moi , une page se tourne aujourd’hui, mais c’est aussi le premier jour du reste de ma vie. Toutes les bonnes choses ont une fin et il est venu pour moi le temps de raccrocher , d’arrêter ce qui m’a toujours guidé et fait vibrer. C’est sûr, le terrain va me manquer… Mais je m’estime extrêmement chanceux d’avoir pu vivre autant d’émotions , autant de bons moments et, surtout, d’avoir pu rencontrer tellement de belles personnes grâce au football… Quel bonheur et quelle fierté quand je regarde le chemin parcouru !"

👍👏Christophe Jallet met un terme à sa carrière. Grand serviteur du football, au parcours et au palmarès qui forcent le respect, l'enfant de Cognac sait ce qu'il doit à son sport et partage ici son bonheur avec nous...

▶️https://t.co/cqLN3A6WuV pic.twitter.com/AuOanvc1E7 — UNFP (@UNFP) June 26, 2020

Passé par Lorient (2009–2014), (2014–2017) ou encore Nice (2017–2019), Christophe Jallet aura joué aux côtés de très grands joueurs, à l'image de Zlatan Ibrahimovic au PSG. Outre les deux titres de champion de France (2013, 2014), il a aussi remporté une (2010), une (2014), ainsi que le Trophée des champios (2013).

Son parcours s'achève à Amiens au terme d'une saison tronquée par le pandémie de Covid-19, et une probable relégation en .