Christophe Galtier après la victoire du PSG face à l'OM lors du Classique : "Le 4-3-1-2 ? Il est fort probable que l'on continue comme ça"

Après la victoire du Classique avec un 4-3-1-2 inédit, Christophe Galtier estime qu’il va sûrement réessayer cette tactique.

Quel bilan faites-vous du changement de ce changement ?

Ce changement n'est pas lié à l'absence des uns ou des autres. Il y avait une volonté de faire autre chose, les derniers matchs ont été poussifs. Les adversaires nous avaient bien étudiés et on commençait à ronronner. Et par rapport à ce que j'avais observé de Marseille, il fallait ajouter du monde à l'intérieur et j'avais aussi la volonté de mettre mes trois offensifs dans les meilleures conditions. Marseille nous a posé des problèmes notamment en utilisant la largeur. Dans la première demi-heure, on a été bons quand on a été simples dans nos sorties de balle.

Pouvez-vous nous donner des nouvelles de Danilo Pereira ?

Danilo a ressenti une douleur assez importante au niveau de l'ischio-jambier. Il doit y avoir une lésion mais on en saura plus dans les prochains jours.

Va-t-on revoir ce système en 4-3-1-2 ou 4-4-2 en losange ?

Avec la suspension de Sergio Ramos et la blessure de Danilo, on commence à être très affaibli dans ce système. Il est fort probable que l'on continue comme ça, on va avoir du temps pour travailler. On avait eu peu de temps pour travailler et je suis satisfait de la manière dont le groupe a assimilé ce changement

Comme face à Lyon, vous gagnez 1-0 dans un match dominé et assez abouti, cela ne vous laisse-t-il pas une petite frustration ?

Il y a la satisfaction de l'avoir emporté, vous savez ce que représente ce match-là pour les supporters, pour les joueurs et l'entraîneur. La frustration ? Oui car à tout moment on n’est pas à l'abri d'un coup de pied arrêté. Il y a des temps très forts où les joueurs ont bien travaillé et ont été bien organisés à la perte. Je crois que la satisfaction est aussi de savoir que l'on peut apporter du danger à tout moment. On a quelques séances pour améliorer les positions de certains joueurs.

A un mois de la Coupe du monde, sentez-vous de la retenue chez certains joueurs afin de ne pas se blesser ?

Je n'ai pas eu cette sensation que mes joueurs ont eu de la retenu en supériorité numérique mais qu'ils souhaitaient marquer des buts supplémentaires. On a vu qu'il y a eu deux blessés en première, c'est aussi l'enchaînement avec la Ligue des champions et avec un calendrier très compact. Est-ce que cela trotte dans la tête ? Je ne suis pas dans leur tête. Il faut gérer les temps des uns et des autres et c'est pour ça que j'ai sorti Leo (Messi). Nous avons une obligation de résultats et j'espère que les joueurs ne vont pas choisir leur match à l'approche de cette compétition mais l'on ne peut rien y faire.

Comment a évolué Kylian Mbappé contre Marseille?

Il était dans l’axe pour sortir du pressing de Marseille. Marseille est très organisé, avec six joueurs derrière. Il fallait créer un 4-4 et à ce moment-là, il était alors pivot mais uniquement sur du jeu long. Il a fait des décalages dans sa zone préférée, à gauche. Il n’a pas joué comme un pivot. Il avait pour consignes d’être très vertical. Je voulais sortir le ballon très rapidement pour trouver Neymar et I à l’intérieur du jeu et faire courir Marseille vers son but.