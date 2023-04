Christophe Galtier doit-il rester au PSG ? L'avis tranché de Jérôme Rothen

Sous le feu des critiques, Christophe Galtier doit-il rester au PSG. Ancien joueur du club, Jérôme Rothen livre sa réponse.

Si le PSG a gagné à Nice 2-0 et s'est relancé en championnat après deux défaites consécutives, le match a été particulièrement tendu pour Christophe Galtier en raison d'une banderole insultante envers sa maman déployée par des supporters de l'OGCN.

Après la rencontre, le coach s'en est d'ailleurs pris aux supporters niçois et a expliqué pourquoi il avait agi de la sorte en conférence de presse : « Pourquoi j'ai réagi comme ça? Vous avez vu?! Vous avez lu ?! Vous avez entendu ?! Ma maman, elle a 83 ans, elle sort d'un cancer. Point à la ligne. »

Pour Rothen, Galtier s'est perdu sur le plan tactique

Dans l'émission « Rothen s'enflamme » diffusée ce lundi 10 avril sur RMC, Jérôme Rothen a expliqué que le comportement de l'entraîneur du PSG montrait qu'il n'était plus l'homme de la situation.

« C'est compliqué d'imaginer qu'il puisse continuer à supporter cette pression la saison prochaine, explique l'ancien parisien. [...] Il y a plein de signes qui montrent qu'il n'arrive plus à prendre le dessus. Le premier, c'est le plan de jeu, c'est le plus important. C'est ce qu'il avait dit avec Campos en début d'année où il devait faire évoluer des choses comme jouer à trois derrière, ce qu'il a fait pendant une bonne partie du début de saison [...] On avait l'impression de découvrir des choses qu'on n'avait pas pu voir avec les entraîneurs qui se sont multipliés ces dernières années. »

« Tactiquement, je trouve qu'il s'est un peu perdu en revenant avec la défense à quatre puis à trois. C'est très compliqué de voir quelle issue il voulait mettre en place avec ses joueurs », a confié Rothen dans son émission.

Rothen reproche à Galtier sa communication

« La deuxième chose, poursuit Rothen, c'est son plan de communication avec le respect de l'institution. […] Je n'ai pas vu de changement radical. Pour moi, il a échoué sur ce point. Je ne suis pas sûr qu'il ait gagné le respect de tous les joueurs dans le vestiaire. Certains, oui, mais d'autres se sentent au-dessus de lui. Ça se voit dans leur façon d'évoluer sur le terrain. »

« Sa communication d'avant et d'après-match est bancale. En début de saison il avait de bonnes analyses mais c'est très facile d'analyser les choses quand tu gagnes, même avec de la réussite comme c'était le cas jusqu'à la Coupe du monde. On ne pouvait que se taire. Sauf que là, il ne gagne plus. Je prends l'exemple du huitième de finale Ligue des champions : il a fauté dans la communication avant et après le match aller mais aussi après le match retour. Depuis, il est en dehors des clous. Là, le pompon, c'est de passer du temps à parler de cette banderole. Pour moi, ça veut dire qu'il n'a plus les clés du camion. C'est trop difficile pour lui de continuer comme ça », a ajouté Rothen.

