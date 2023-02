Christophe Galtier après OM-PSG (0-3) : "Difficile de changer de système après une telle victoire"

Après une prestation convaincante, l'entraîneur parisien a concédé que son équipe avait montré son meilleur visage face à l'OM.

Kylian Mbappe a marqué son 200ème but, est-ce le meilleur joueur du monde ?

Il vient d’égaler un beau record, on a une pensée pour Edison. Il va battre ce record et il est surement le meilleur attaquant mondial. Il va vite, il fait tout vite et il sait être présent dans les grands rendez-vous.

Cette prestation vous donne de la confiance pour la suite ?

On a fait un vrai bon match. Je suis passé à cette organisation dans laquelle on a bossé lors des quatre premiers mois. Nos milieux ont été bons sur un plan tactique. C’est une victoire importante qui doit redonner de la confiance au groupe et à nos supporters qui ont été omniprésents face à Lille la semaine dernière et au Parc des Princes à l’entraînement. On tient à dédier cette victoire à nos supporters qui n’ont pas pu faire le déplacement.

Est-ce un moment charnière de la saison ?

C’était un moment important avec les résultats de Lens et de Monaco. Il reste beaucoup de journées mais il vaut mieux avoir ces huit points d’avance ce soir.

A trois derrières, est-ce un schéma où vous souhaitez vous fixer ?

Oui avec la présence de Presnel (Kimpembe) qui s’est blessé rapidement et gravement. C’était important dans mes trois défenseurs d’avoir un gaucher. Il faut aussi avoir des pistons disponibles. Ce système est celui sur lequel nous avons construit l’effectif. Avec l’absence de Ney, on a densifié nos milieux de terrain. Est-ce qu’on va continuer comme ça ? Difficile de changer après une telle victoire.