Christian Pulisic drague Folarin Balogun pour la sélection américaine

Christian Pulisic a déclaré à Folarin Balogun que l'équipe nationale américaine "aimerait" l'accueillir dans ses rangs.

L'attaquant de 21 ans a été prêté cette saison à Reims en Ligue 1, où il a inscrit 18 buts en 29 apparitions. Il a été inclus dans la dernière sélection anglaise des moins de 21 ans, après avoir obtenu 13 sélections à ce niveau, mais il s'est retiré des rangs des Young Lions en raison d'une blessure. Il a depuis été repéré à Orlando, où l'équipe des États-Unis est basée avant les matches de la Ligue des nations de la CONCACAF contre la Grenade et le Salvador.

La star de Chelsea Pulisic, qui sera le capitaine de l'USMNT en l'absence du capitaine habituel Tyler Adams, a déclaré aux journalistes qu'il pourrait accueillir Balogun à son bord alors qu'il réfléchit à ses options internationales : "Je ne lui ai pas encore parlé personnellement. Je sais que certains des gars qui le connaissent d'anciennes équipes ou autres l'ont contacté et lui ont parlé. De notre côté, nous serions ravis de l'avoir."

Matt Turner, gardien de but titulaire des États-Unis lors de la Coupe du monde 2022, est l'un de ceux qui ont révélé avoir parlé avec Balogun d'un grand choix de carrière, le gardien de 28 ans étant également lié aux Gunners. Il a déclaré : "J'ai parlé à Flo. Nous avons évidemment passé la majeure partie de la pré-saison ensemble et je savais qu'il avait des racines aux Etats-Unis, donc lui et moi avons développé une relation assez rapidement.

"C'est à peu près tout. Nous prenons des nouvelles l'un de l'autre de temps en temps. Il serait un excellent élément pour notre équipe nationale. Je pense qu'il s'est très bien débrouillé, évidemment, pour son club en prêt, et nous verrons bien. La décision doit venir du cœur, car ce n'est pas toujours facile de venir jouer les matches de la CONCACAF. C'est une région parfois difficile. Nous serions donc très reconnaissants de pouvoir compter sur lui, mais il faut qu'il ait le cœur à l'ouvrage."

Balogun est originaire de New York et a représenté les États-Unis et les moins de 18 ans dans le passé, mais il a déménagé en Angleterre à l'âge de deux ans et fait partie de l'équipe d'Arsenal depuis 2008.