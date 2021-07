Chris Waddle : "L'Angleterre n'a plus de vrais dribbleurs"

L'ancienne gloire de l'OM adore la sélection anglaise mais déplore le manque de purs dribbleurs.

Entre 1989 et 1992, Chris Waddle a fait le bonheur des supporters de l'OM. Gaucher technique et redoutable dribbleur, cet ailier était l'un des meilleurs joueurs au monde et il était tout autant célèbre pour sa célèbre coupe mulet.

Waddle se méfie de l'Italie

A la veille de finale de l'Euro entre l'Angleterre et l'Italie, l'ancien joueur des Three Lions (62 sélections, 6 buts) a accordé une interview à nos confrères de Ouest-France et il se montre très prudent quant aux chances de son pays : « L'Italie est l'équipe la plus forte qu'on puisse affronter. Elle n'a plus perdu depuis deux ans, reste sur 33 matches sans défaite. J'estime que c'est du 50-50, peut-être du 51-49 pour nous, car on joue à Wembley. […] Mais je dis aux gens de rester calmes ! Ils pensent qu'on a déjà gagné, que tout le monde va se prendre une cuite dimanche soir. En Angleterre, on s'emballe vite, il y a trop d'impatience, y compris des médias. Moi, je suis un ancien footballeur, je sais comment ça se passe. Restons calmes, attendons tranquillement l'heure du match. Gagnons et ensuite, nous célébrerons. »

Interrogé sur les meilleurs joueurs des Three Lions, il avoue être impressionné par Kyle Walker, le latéral droit de Manchester City : « Je trouve que le meilleur, c'est Walker. Il symbolise bien notre défense solide. J'ai aussi un coup de cœur pour notre milieu de terrain Philipps. Il joue à Leeds, évoluait en D2 l'an passé, n'a pas d'expérience européenne mais s'est hissé à un très bon niveau. »

Waddle regrette l'absence d'un pur dribbleur

En revanche, Chris Waddle ne trouve qu'aucun joueur anglais ne lui ressemble actuellement au niveau du style de jeu, pas même Jack Grealish, le chouchou des supporters : « Jack est technique, il adore avoir le ballon et le garde très bien, est intelligent et trouve les bonnes passes, mais ce n'est pas un dribbleur comme je l'étais. Depuis quelques années, l'Angleterre produit des footballeurs techniques et c'est une très bonne chose. Mais pas de dribbleurs purs. Sterling ou Sancho le font avec leur vitesse, mais on n'a plus de vrais ailiers dribbleurs comme John Barnes ou moi-même l'étions. »





Mondial 1990 : regrets éternels

Enfin, Chris Waddle estime que son plus grand regret est de ne pas avoir gagné la Coupe du monde en 1990 (il avait manqué son tir au but en demi-finale contre l'Allemagne) : « On aurait pu gagner la Coupe du monde en 1990, car je pense qu'on aurait battu les Argentins en finale. On avait une très bonne équipe. […] Ce n'est pas un problème de mental ou de jeu, comme j'ai pu l'entendre, mais un manque de chance, qui nous a brisé le cœur. »