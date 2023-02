Choupo-Moting pense au PSG pour se motiver

À la veille de l'affrontement en Ligue des Champions, Eric Maxim Choupo-Moting a révélé penser au PSG pour se motiver. Avec un goût de revanche.

Alors que la tension ne cesse de monter dans les dernières heures qui nous sépare du choc entre le PSG et le Bayern en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, le Camerounais Eric Maxim Choupo-Moting, ex-parisien aujourd'hui actif au sein du club bavarois, a révélé penser au PSG pour se motiver. Explications.

Le PSG comme source de motivation

À quelques jours du duel entre son ancien employeur et son club actuel, Choupo-Moting s'est livré pour le site uefa.com sur la finale perdue par le PSG contre le Bayern en 2020 lorsqu'il portait encore les couleurs parisiennes : « Cela fait toujours mal [de perdre une finale]. Pour être honnête, les gens ne se souviennent que des vainqueurs. »

Et le Camerounais a même révélé que cette défaite lui servait aujourd'hui de motivation : « [En tant que perdant], il faut avoir l'ambition de continuer à essayer de gagner et de tout donner pour atteindre l'objectif. Et mon objectif est de gagner la Ligue des Champions avec le Bayern. Alors, je repense à cette finale pour me motiver. »

Rencontrer le PSG c'est donc une sorte d'aboutissement de motivation pour l'ancien attaquant parisien. Paris est prévenu : Choupo-Moting sera on ne peut plus motivé ce mardi. Et l'histoire européenne parisienne a souvent montré que les ex jouaient souvent de mauvais tours au Parc des Princes.