Choc énorme : un homme retrouvé mort dans un stade

Le stade de Schalke 04 a été le théâtre d’une macabre découverte, provoquant un vif émoi au sein de l’enceinte sportive. Lors d’une ronde de routine menée dans la matinée, l’équipe de nettoyage a découvert le corps sans vie d’un homme dans les toilettes pour hommes.

La découverte a été faite lors de la ronde habituelle dans l’enceinte, au cours de laquelle les employés ont été confrontés de manière inattendue au corps sans vie. La situation a immédiatement provoqué un vif émoi au sein du club et parmi le personnel.

Selon les médias allemands, il s’agirait d’un homme de 65 ans qui gisait dans les toilettes depuis un certain temps ; il serait encore venu la veille pour un événement organisé dans l’enceinte.

Selon les premiers éléments, la police privilégie l’hypothèse d’une mort naturelle, probablement due à une crise cardiaque ou à un AVC.

Dans un communiqué, le club a exprimé sa profonde émotion et indiqué qu’il coopérait pleinement avec l’enquête en cours.

Les enquêteurs tentent désormais de comprendre pourquoi l’homme n’a pas été signalé comme disparu et comment il a pu passer la nuit dans l’enceinte sans être remarqué.

La Veltins Arena, l’antre du club, figure parmi les plus grands stades d’Allemagne et peut accueillir 60 000 spectateurs.

L’équipe première de Schalke 04 évolue actuellement en deuxième division allemande.