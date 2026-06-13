Chivu a désigné Palestra comme successeur de Dumfries : l’Inter serait sur le point de finaliser le transfert, avec une cote à 1,67

Le départ de Denzel Dumfries vers le Real Madrid de José Mourinho laisse un vide important sur le flanc droit de l’Inter, un poste clé dans les récents succès des Nerazzurri. Avant le Néerlandais, ce côté était occupé par des champions comme le Marocain Achraf Hakimi et le Portugais João Cancelo.





Pour lui succéder, le directeur technique Christian Chivu préparerait un coup majeur : la venue de Marco Palestra, latéral de l’Atalanta Bergame, auteur d’une saison convaincante sous forme de prêt à Cagliari et désormais membre de la sélection nationale. Selon les cotes de Snai et Sisal, son arrivée chez les Nerazzurri est imminente et cotée à 1,67. Seule véritable alternative, toujours d’après les bookmakers : un départ vers Manchester City, dans l’ère post-Guardiola, à 2,50. Un maintien à Bergame, lui, est crédité d’une cote de 7,50.