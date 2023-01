Cherki au PSG, cet ancien du club n'est pas convaincu !

L'arrivée potentielle de Rayan Cherki au Paris Saint-Germain ne fait pas l'unanimité chez les observateurs.

Comme confirmépar GOAL , le Paris Saint-Germain a formulé une offre pour s'attacher les services du jeune talent offensif de l'Olympique Lyonnais, Rayan Cherki, afin d'en faire une doublure de son trio de stars Mbappé-Messi-Neymar. Une transfert potentiel qui est loin de convaincre certains suiveurs du club de la capitale.

Alonzo très sceptique sur Cherki

Appelé à réagir à la possible arrivée de Rayan Cherki au Paris Saint-Germain, Jérôme Alonzo n'a pas caché son scepticisme. L'ancien gardien du club de la capitale ne doute pas du talent singulier de l'international espoir français, mais il a du mal à saisir la cohérence de cette opération.

« J’ai vu pas mal de matches de Lyon cette saison. On sait tous que c’est un joueur qui a un immense talent. C’est un des seuls Lyonnais qui surnage en ce moment. Maintenant, c’est pour une rotation. Il ne sera pas titulaire au PSG. Est-ce qu’aujourd’hui, ce serait une valeur ajoutée au PSG ?, s'est interrogé Alonzo dans des propos tenus dans l'émission L’Équipe de Greg, sur La Chaîne L’Équipe. C’est la vraie question que je me pose. Pour moi, qui suit Lyon depuis un peu plus d’un an et demi, j’ai un vrai doute."

Dribbleur, passeur, buteur, Cherki a un potentiel unanimement reconnu. Mais son manque de régularité depuis ses débuts en pro, couplé à l'environnement très concurrentiel du PSG, laissent planer le doute sur sa capacité à s'imposer dans la capitale.

Il faut toutefois noter que Jean-Michel Aulas a jeté un froid, ce jeudi, en fermant catégoriquement la porte à sa pépite...