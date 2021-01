Chelsea – Wolverhampton (0-0) : Tuchel commence par un nul frustrant

Pour son premier match à la tête de Chelsea, Thomas Tuchel doit se contenter d'un score nul et vierge, à domicile, face à Wolverhampton.

Le fameux choc psychologique n'a pas eu lieu. Nommé entraîneur de Chelsea mardi, Thomas Tuchel s'est vite retrouvé dans le grand bain puisque recevait ce mercredi, , mais les deux équipes se sont séparées sur un score nil et vierge.

Giroud titulaire

Pour sa première composition d'équipe, l'entraîneur allemand a fait des choix forts : Olivier Giroud était titularisé à la pointe de l'attaque des Blues tandis que Mason Mount et Timo Werner prenaient place sur le banc des remplaçants. Et si Tuchel alignait régulièrement un 3-5-2 ces derniers mois au PSG, il a opté pour un 3-4-3, sa défense étant composée de Thiago Silva entouré par César Azpilicueta et Antonio Rüdiger.

Et Chelsea entrait immédiatement dans le vif du sujet puisque dès la cinquième minute de jeu, Olivier Giroud était à deux doigts de couper un centre de Hudson-Odoi et de faire trembler les filets.

Chelsea tenait le ballon (souvent plus 70% de possession dans ce premier acte) mais peinait à se montrer efficace dans les 30 derniers mètres. Rebelote en seconde période à l'image d'une tête non cadrée de Giroud à la 58e minute.

Mendy sauvé par sa transversale

Chelsea se faisait même une grosse frayeur à la 71e minute : Neto transperçait la défense des Blues et face à Mendy, il tentait une audacieuse louche façon Di Maria qui heurtait la barre transversale. Dans la foulée, les Wolves faisaient entrer en jeu Willian José, leur recrue du mercato hivernal arrivée en provenance de la .

En fin de match, les Blues tentaient d'offrir un premier succès à leur nouvel entraîneur mais Kovacic ne trouvait pas le cadre (82e) puis Hudson-Odoi voyait sa frappe repoussée par Rui Patricio (84e). Et dans les arrêts de jeu, sur un corner, Kai Havertz smashait une puissante tête mais Willian José, bien placé sur sa ligne, dégageait de la tête.



Malgré ce 0-0, qui ne fait pas les affaires de Chelsea (8e avec 30 points), Thomas Tuchel félicitait un à un ses joueurs symbole du nouveau souffle qu'il souhaite apporter à son équipe. Et s'il a eu moins de 24 heures pour préparer ce match, Tuchel aura juste un tout petit peu plus de temps pour le suivant puisque dès dimanche, Chelsea recevra .