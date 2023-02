Chelsea veut racheter un club de Ligue 1

Depuis le rachat du club par Todd Boehly, Chelsea a développé un appétit insatiable au point de vouloir désormais acheter un club de Ligue 1.

Sous Roman Abramovich, Chelsea avait développé une réputation d'acheteur compulsif. Le rachat du club par Todd Boehly l'a édifié en tradition. En un an, les Blues ont dépensé plus de 500M sur le marché des transferts. Et son appétit insatiable ne semble plus se limiter aux joueurs : le club londonien souhaiterait désormais s'offrir le club français de Strasbourg.

Des négociations, un intérêt certain

Les responsables du Racing ont récemment discuté avec Todd Boehly et ses collaborateurs qui se montrent très intéressés par le rachat du club français. Président du Racing depuis dix ans, Marc Keller et les dix autres actionnaires du club ont entamé ces dernières années « une réflexion autour de la meilleure manière de pérenniser le club et renforcer ses ambitions » qui les a mené à penser que : « cela passera par l'arrivée d'un partenaire fort qui apporte une puissance d'investissement ».

Chelsea serait très intéressé par le RCSA, un club sain financièrement à faire grandir via un partenariat. Todd Boehly et ses conseillers souhaitent acquérir 100% de Strasbourg pour créer un lien direct entre les deux clubs, dans une volonté de construire un « groupe » semblable au City Football Groupe ou à l'écurie RedBull. Strasbourg, à la frontière entre la France et l'Allemagne, permettrait également au club anglais de se rapprocher significativement de la Ligue 1 et de la Bundesliga en même temps. En cas de rachat, Chelsea pourrait prêter plusieurs de ses joueurs au Racing.