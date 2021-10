Chelsea va augmenter massivement le salaire de Mason Mount

L'Anglais est actuellement l'un des joueurs les moins bien payés chez les Blues... Et l'anomalie devrait donc bientôt être corrigée par Chelsea.

Chelsea se prépare à des négociations contractuelles avec Mason Mount et est prêt à le faire figurer parmi ses meilleurs salaires après son titre de joueur de l'année en 2020-21, comme Goal peut le confirmer. Il faut dire que l'international anglais de 22 ans est actuellement l'un des joueurs de l'équipe les moins bien rémunérés...

Aucune offre de contrat formelle n'a été faite à Mason Mount à l'heure actuelle, Chelsea travaillant d'abord sur des accords pour les défenseurs Antonio Rudiger, Andreas Christensen et Trevoh Chalobah. Ce n'est un secret pour personne, Mason Mount aime Chelsea et serait ravi de renouveler son contrat à Londres.

Toutefois, le milieu offensif est conscient qu'il mérite d'être évalué aux côtés de joueurs comme Kai Havertz et Timo Werner. En effet, au sein du vestiaire, Mason Mount a été surnommé "star boy" par ses collègues professionnels qui suivent ses performances et son rythme de travail de près. En plus de remporter le prix du joueur de l'année de Chelsea la saison dernière, lequel a été voté par les fans du club, il a également remporté le prix du diplômé de l'Académie de la Premier League pour 2020-21.

Un rôle important à jouer vis-à-vis de Lukaku

Il a remporté la Ligue des champions avec Chelsea et a été un titulaire de l'Angleterre à l'Euro 2020. En outre, un aspect peut-être sous-estimé de la valeur de Mason Mount cette année est sa capacité à tirer le meilleur de Romelu Lukaku : son ratio de passes par match destinées au Belge est le plus important de l'équipe de Chelsea.

C'est quelque chose que Thomas Tuchel a noté alors qu'il cherche à résoudre le problème de l'isolement de sa recrue phare de l'été. "Je pense que le football en ce moment est une question de connexions", a déclaré Tuchel. "Romelu, je le sens, a une forte connexion avec Mason Mount et Mateo Kovacic. Ils se cherchent et se comprennent. Tous les autres en manquent peut-être un peu, donc ils doivent apprendre, comprendre et s'adapter", avait ainsi analysé l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain.