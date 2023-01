Chelsea : Une légende du club demande des changements !

Graham Potter et les joueurs de Chelsea sont fortement critiqués après une nouvelle défaite embarrassante du club contre Manchester City en FA Cup.

La crise couve à Chelsea. Les Blues viennent d'enregistrer deux défaites contre Manchester City en moins de trois jours. Rien d'alarmant jusque-là, le problème c'est que Chelsea enchaîne les mauvais résultats et est déjà distancé en Premier League, éliminé de la FA Cup et de la Carabao Cup. Malgré le changement d'entraîneur en cours de saison, Chelsea ne va pas mieux.

"Les joueurs n'ont pas de fierté"

Frank Leboeuf, ancien défenseur des Blues, a appelé à un changement dans la façon dont les choses se passent au club après que les Blues aient subi une défaite humiliante 4-0 face à Manchester City au troisième tour de la FA Cup. En plus de l'entraîneur Graham Potter, le Français s'en est pris à des joueurs comme Kai Havertz, Mason Mount et Jorginho, qui n'ont pas été très performants depuis le début de la saison.

S'adressant à ESPN, Leboeuf a déclaré : "M. Potter, ça suffit maintenant, il faut changer quelque chose. Ce n'est pas le club que je connais. Vous êtes si loin d'être un champion d'Europe. Je n'ai jamais vu Chelsea aussi bas. Les joueurs n'ont pas la volonté, ils n'ont pas les tripes, ils n'ont pas le courage de se battre pour leurs couleurs. Ils n'ont pas de fierté.

"Un manque de respect envers les supporters"

"Les joueurs qui forment la colonne vertébrale, ils sont honteux. Ils ne font rien. Je ne sais pas ce que fait Kai Havertz. Mason, je t'aime, mais allez ! Je ne sais pas ce que Jorginho fait encore sur le terrain. Je vois des joueurs convaincus de rien et qui ne prouvent rien. Ils ont manqué de respect envers les fans et le Chelsea Football Club. Je parle des soi-disant dirigeants, pas des jeunes joueurs", a conclu le champion du monde 1998.

Les Blues sont sur une série alarmante de forme en ce moment. Ils sont 10e au classement de la Premier League après 17 matches et ont été éliminés de la Carabao Cup et de la FA Cup par Manchester City. La prochaine rencontre des hommes de Graham Potter aura lieu jeudi, face à Fulham, en Premier League, et la victoire est déjà impérative.