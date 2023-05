Chelsea : Un comeback inattendu pour Romelu Lukaku

Romelu Lukaku pourrait rester à Chelsea sous la houlette de Mauricio Pochettino après son prêt à l'Inter Milan.

Saison assez étrange pour Romelu Lukaku. Revenu à l'Inter Milan à son initiative, en prêt, le Belge n'a pas connu le même succès sur le plan individuel que lors de son premier passage, en revanche, sur le plan collectif, l'Inter Milan est au rendez-vous. Romelu Lukaku a vu son équipe, l'Inter, atteindre la finale de la Ligue des champions, en battant l'AC Milan.

Lukaku l'ultime décisionnaire

Si Romelu Lukaku est pour le moment focalisé sur cette fin de saison très intéressante et un rendez-vous XXL à Istanbul le 10 juin prochain, le Belge ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Des discussions ont eu lieu entre Chelsea et le joueur belge après le match, selon The Telegraph.

La nomination de Mauricio Pochettino à Stamford Bridge est imminente et il serait ouvert à la réintégration de Romelu Lukaku dans son équipe, mais la décision reviendra au Belge. The Telegraph affirme que Lukaku pourrait vouloir rester en Italie, mais il reste à voir si l'Inter sera en mesure de se l'offrir.

Le chaînon manquant à Chelsea ?

En effet, les dirigeants de l'Inter Milan ont déjà, à de nombreuses reprises, botté en touche concernant le futur du Belge, eux qui bénéficient d'une option d'achat beaucoup trop élevée à leur goût. Le joueur de 30 ans n'a pas débuté le match contre l'AC Milan lors de la double confrontation, mais il est sorti du banc lors des deux rencontres ; il a marqué 12 buts cette saison.

Romelu Lukaku a connu un retour cauchemardesque à Chelsea en 2021-22, n'inscrivant que huit buts en Premier League avant d'être prêté à l'Inter. Toutefois, les Blues ont souvent été contraints de se passer d'un attaquant de métier cette saison et pourraient voir en Lukaku la réponse à ce manque.

L'Inter Milan disputera la finale de la Ligue des champions face à Manchester City en juin. Ils disputeront également la finale de la Coppa Italia contre la Fiorentina, mais en attendant, Romelu Lukaku et ses coéquipiers doivent tout donner en championnat pour assurer leur place dans le top quatre en Serie A alors que la lutte avec l'AC Milan et l'AS Roma bat son plein.