Chelsea - Tuchel : "United et Solskjaer m'ont infligé la pire défaite de ma carrière"

Désormais sur le banc de Chelsea, Thomas Tuchel retrouve Manchester United, qui avait éliminé le PSG de la Ligue des champions en 2019.

Thomas Tuchel a reconnu que la défaite du PSG face à Manchester United en huitième de finale de la Ligue des champions était la plus difficile de sa carrière jusqu'à présent.

En mars 2019, l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer est venue au Parc des Princes avec une défaite 2-0 lors du match aller à domicile et malgré de nombreuses blessures, elle avait renversé la défaite dans les derniers instants pour une célèbre victoire européenne. Après le match, l'actuel manager de Chelsea, Tuchel, a admis qu'il était entré dans une "zone d'ombre".

Tuchel affronte à nouveau Solskjaer avec Chelsea en Premier League dimanche dans un match qui aura des implications dans la lutte pour finir dans le top quatre.

"Je peux être très honnête, après ce match, j'étais deux jours dans un endroit très sombre et je peux vous dire que je n'ai pu parler à personne et penser à autre chose qu'à cette défaite", a déclaré Tuchel aux journalistes avant le choc de dimanche.

"C'est peut-être la pire défaite que j'ai connue car elle est venue de nulle part. Dans les circonstances où elle est arrivée, j'ai été pendant deux jours dans un endroit sombre pour un entraîneur.

"Il est impossible de comparer ces deux matches entre eux. Je vous ai dit ce que je ressentais après cette défaite en Ligue des champions. Nous savons tous que les défaites sont difficiles à digérer. Suis-je un bon perdant ? Tout à fait. Peut-être pas tellement, mais montrez-moi un bon perdant à ce niveau.

"J'aimerais bien le retourner. Nous aimons la compétition, nous aimons gagner et nous aimons nous battre pour cela, et c'est ce que nous aurons, je l'espère, dimanche."

Tout le monde est en forme à Chelsea, sauf Thiago Silva, alors que les Blues espèrent retrouver leur place qualificative en Ligue des champions après avoir chuté à la cinquième place à la suite d'un match nul 1-1 contre Southampton le week-end dernier.

Kai Havertz a fait son retour après trois semaines d'absence lors de la victoire 1-0 de mardi à l'Atlético de Madrid. Tuchel a expliqué que seule une blessure a freiné sa progression dans l'ouest de Londres.

"Pour moi, c'est facile à expliquer. Depuis que je suis arrivé, la seule chose qui l'a empêché de faire un grand pas en avant, c'est sa blessure, rien d'autre", a-t-il déclaré.

"Je vois un gars engagé, je vois un gars qui a pris la décision courageuse de partir à l'étranger à un jeune âge et de sortir de sa zone de confort pour accepter un grand défi dans une grande équipe, dans le plus grand championnat.

"Je vois un type totalement clair qui est totalement conscient de cela, plein de talent, un talent illimité et je vois un joueur qui aura un grand impact à Chelsea, je suis absolument convaincu parce que le mélange me donne le sentiment qu'il peut avoir un grand rôle dans ce club et il est absolument déterminé à remplir son rôle.

"C'est un joueur unique. On ne sait pas trop où il doit s'installer. Doit-il se contenter d'une position particulière ? Ou est-il un joueur hybride ? Aujourd'hui, je dirais qu'il se situe entre un 9 et un 10, quelque chose entre les deux.

"Il est très à l'aise dans la surface, il est très à l'aise dans les positions offensives, il est très bon en pointe, il a un bon timing pour arriver dans la surface, une bonne finition, un bon sang-froid dans la zone de vérité."