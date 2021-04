Chelsea, Tuchel n'a pas aimé le match du duo Havertz - Werner

Encore une fois décevants, Havertz et Werner n'ont pas marqué des points alors que leurs remplaçants, Giroud et Pulisic, se sont montrés décisifs.

Thomas Tuchel était en grande partie heureux après la victoire 2-0 de Chelsea en quart de finale aller de la Ligue des champions contre Porto, mais il a admis que Timo Werner et Kai Havertz avaient sous-performé.

Mason Mount et Ben Chilwell ont marqué deux buts à l'extérieur lors du match aller sur le terrain neutre de Sanchez-Pizjuan à Séville.

Cependant, le score ne reflète pas le déroulé du match où les Blues ont lutté pendant une partie de la rencontre contre les champions du Portugal. C'était en partie parce qu'ils avaient du mal à se créer des occasions, en dehors du moment de magie de Mount, jusqu'à ce que leurs deux attaquants allemands soient remplacés à la 65eme minute.

Tuchel a admis qu'il voulait plus du duo et a salué l'impact de Christian Pulisic et Olivier Giroud, qui ont fait leur rentrée à la place.

"J'accepte que ce fut un match difficile pour Timo et pour Kai aujourd'hui, ils n'ont pas eu leur meilleure journée et nous ne les avons pas mis dans les meilleures dispositions. La connexion entre les trois de devant le reste de l’équipe n’a pas été à la hauteur, nous avons un peu perdu le lien avec eux", a déclaré Tuchel après la victoire.

"Pour avoir un peu plus d'impact, les ballons que nous avons délivrées n'étaient pas les meilleurs non. J’ai senti que Kai et Timo n’était pas à leur plus haut niveau aujourd’hui donc j’ai décidé d’amener de l’impact avec le banc."

"Christian [Pulisic] est dans une bonne forme actuellement. Oli [Giroud] a une bonne expérience et de bons souvenirs de ce stade. Nous voulions donner le signe que nous continuons de pousser. C'est la mentalité générale que j'aime dans ce club et de cette équipe et c’est ce que nous voulons également mettre en œuvre."

"La meilleure façon de défendre est d'attaquer. La meilleure façon d'impressionner les adversaires est d'avoir la possession du ballon pour toujours être une menace. Je suis heureux de l'impact de nos remplacements."

Avec ce succès à l’expérience, Chelsea peut logiquement espérer voir le dernier carré. Chose qui n’est plus arrivée depuis le sacre de 2012…