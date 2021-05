Chelsea - Tuchel "Je suis impliqué dans les transferts et je dois l'être"

Le manager des Blues veut être impliqué dans le recrutement, même si tout ne se fera pas forcément selon ses souhaits.

Thomas Tuchel insiste sur le fait qu'il ne causera pas de problèmes concernant les transferts à Chelsea, malgré sa réputation de perturbateur dans ses clubs précédents.

Au Paris Saint-Germain, à Dortmund et à Mayence, Tuchel a eu des désaccords avec les dirigeants sur leurs plans de recrutement. Ces problèmes ont contribué à accélérer son départ du PSG en décembre, avant de prendre la direction des Blues en janvier. Mais, alors que Chelsea commence à discuter de ses projets de transferts pour l'été, Tuchel a déclaré qu'il aimait ce qu'il entendait.

"J'ai des opinions sur ce que nous pouvons ajouter au groupe pour nous améliorer, a déclaré l'Allemand aux journalistes. C'est mon travail. Je donnerai mon avis quand on me demandera mon avis. Nous allons le faire et parfois vos opinions changent et c'est aussi un processus.

"J'ai mes idées, bien sûr. J'ai mes idées pour certains profils. Il ne s'agit pas pour moi de souhaiter un joueur A et un joueur B et s'ils ne viennent pas, je vais me mettre en colère. Cela n'a jamais été comme ça dans toute ma carrière et cela ne sera jamais comme ça.

"Je comprends qu'il y a des problèmes à résoudre avec les agents, les joueurs et les intérêts du club. Il ne s'agit pas seulement de moi et de mes souhaits. C'est la base de toutes les discussions que nous avons ici. Bien sûr, nous en parlons.

"Je parle avec le club, je donne mon avis et j'en parle avec le service de recrutement. Je suis impliqué et je dois l'être. J'ai le sentiment d'être impliqué. Les joueurs que nous avons ont tous une personnalité fantastique et en ce moment, c'est même un moment où nous apprenons à nous connaître de mieux en mieux.

"Nous avons de grands matchs et des moments cruciaux devant nous, nous aurons donc une image très claire de notre groupe. Plus ils seront forts, plus il sera difficile d'améliorer cette équipe de l'extérieur. Mais il y a toujours de la place et des idées que nous découvrirons.

"J'ai le sentiment que nous ne sommes pas pressés et que nous n'avons pas de gros besoins. Nous sommes très détendus. Tout le monde est pleinement concentré et ce n'est pas le moment de se laisser distraire par tout cela."

Chelsea cherche à signer un attaquant de marque alors qu'Olivier Giroud susceptible de partir et que le club est de plus en plus ouvert à laisser partir Tammy Abraham.

L'article continue ci-dessous

Erling Haaland (Dortmund) et Romelu Lukaku (Inter) sont tous deux considérés comme de bonnes options pour les Londonien, mais leurs clubs semblent vouloir les garder à tout prix.

Les Blues envisageraient également d'ajouter un défenseur central, Niklas Sule (Bayern Munich) étant l'un des principaux candidats. Chelsea apprécie également José Gimenez de l'Atletico Madrid.

Chelsea est de retour en Premier League ce week-end après son match nul 1-1 contre le Real Madrid en demi-finale aller de la Ligue des champions mardi. Fulham se rendra à Stamford Bridge samedi soir, avant le match retour contre Madrid mercredi.