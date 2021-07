Chelsea, Tuchel : "Je ne juge pas sur le statut"

Avec de nombreux joueurs de retour de prêts et un effectif pléthorique, Tuchel espère que des solutions seront trouvées.

Thomas Tuchel donne à tout le monde l'occasion d'impressionner à Chelsea mais, avec Tammy Abraham ou Danny Drinkwater dans des rumeurs de transferts et cantonné à un rôle de remplaçant, concède que certains membres de son équipe "veulent peut-être partir".

Les Blues se sont classés parmi les quatre premiers de la Premier League et ont décroché la Ligue des champions la saison dernière, avec un tacticien allemand arrivé sur le banc à la mi-saison mais ayant un impact immédiat.

Seulement, Tuchel a repris la préparation de la saison prochaine avec un effectif pléthorique à cause de nombreux retours de prêts et espère que des solutions seront trouvées avant le 31 août pour ne pas laisser des joueurs sur le carreau.

"Je n'ai jamais eu ça auparavant", a déclaré l’ancien coach du PSG sur le site de Chelsea.

"C'était nouveau, je n'en avais pas peur, mais j'étais curieux de voir comment était la mentalité parce que n'oubliez pas, certains d'entre eux laissent leur famille derrière, certains veulent rester dans leurs clubs de prêt et n'ont pas cette possibilité."

"Certains d'entre eux ont déjà fait deux ou trois pré-saisons ici. Certains d'entre eux veulent absolument chercher cette chance de rester, d'autres veulent peut-être partir. Ce sont des humains, ce ne sont pas des robots et c'est pourquoi nous devons accepter que ce n'est pas la situation la plus facile pour eux aussi."

"Mais ce que j'ai vécu chaque jour est tout le contraire, c’est un groupe très positif, travailleur, plein de désir d'apprendre, affamé à chaque séance d'entraînement et prêt à partir."

"C'est un si bon mélange avec les cinq ou six gars qui étaient avec nous ici au cours des six derniers mois. Je suis absolument heureux parce que c'est tellement plus facile que je ne le pensais, c'est tellement facile et tellement agréable d'être l’entraîneur. Il y a des possibilités pour nous tous et ce groupe mérite toute notre attention, et ils l'ont compris."

"Je ne juge pas d'où ils viennent ou quelle est leur histoire, ou ce qu’ils gagnent ou quel est leur statut. Je suis en charge de ce groupe donc ils obtiennent mon 100% de mon attention. Je donne tout, ils me le rendent, ils me font sourire, je donne encore plus, ça les fait sourire, ils donnent encore plus."

"Vous essayez chaque année de créer une certaine atmosphère où tout le monde est heureux de venir, tout le monde se sent valorisé, tout le monde se sent en confiance mais tout le monde sait en même temps ce qu'on attend d'eux et ensuite vous devez être à la hauteur de votre talent."

"Ces gars sont pleins de talent et maintenant c'est à nous de les pousser à leur plus haut niveau possible. Ensuite, nous déciderons si le moment est assez bon pour nous, est-ce que cela nous aide, est-il préférable que le joueur soit prêté ou se faire vendre. C'est la dernière étape de ce donnant-donnant."

Un certain nombre de départs ont déjà été enregistrés à Stamford Bridge. Parmi ceux qui sont partis, on retrouve Fikayo Tomori et Olivier Giroud, qui ont tous les deux rejoint le Milan AC.

L'article continue ci-dessous

Un flux constant de jeunes talentueux est également parti pour de nouvelles aventures, avec Marc Guehi, Lewis Bate et Myles Peart-Harris rejoignant respectivement Crystal Palace pour le premier et le troisième cité et Leeds pour Bate.

Prêté la saison dernière au Spartak Moscou, Victor Moses s’est définitivement installé en Russie, tandis que des prêt à Norwich et Hull City ont été signés pour Billy Gilmour et Nathan Baxter.

Il y a plus d'accords à faire, avec Abraham générant beaucoup de spéculations, Drinkwater, Tiemoue Bakayoko, Davide Zappacosta et Michy Batshuayi qui sont encore loin dans la hiérarchie tandis que Ruben Loftus-Cheek et Ross Barkley ont passé la saison dernière ailleurs.