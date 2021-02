Chelsea, Tuchel apprécie le talent de Mount

Le milieu de terrain de Chelsea a produit ses performances positives malgré le licenciement de Frank Lampard.

Le nouveau manager de Chelsea, Thomas Tuchel, est heureux de travailler avec Mason Mount et pense qu'il n'y a pas de limite à son potentiel après son rôle joué dans la victoire 1-0 à Tottenham.

Le joueur de 22 ans a exercé deux rôles, commençant en tant que n°10 avant d'échanger sa position avec Timo Werner, qui a joué comme l'un des deux attaquants centraux. Bien que le penalty de Jorginho ait fait la différence, Mount a été félicité pour sa prestation à Londres jeudi soir.

Ayant été le joueur le plus sélectionné sous Frank Lampard, beaucoup pensaient que ses progrès pourraient stagner sous Tuchel, mais l'Allemand a été impressionné par son milieu de terrain offensif.

"Je ne veux pas mettre une limite à son développement", a déclaré Tuchel aux journalistes après le match. "Il est évident qu'il a beaucoup de potentiel, c'est un grand footballeur et un gars super sympa, avide d'apprendre, avide de gagner, ouvert d'esprit et pour cela, je pense que pour lui, il peut jouer pour n'importe quel manager."

"Il le pense vraiment; il a cette motivation interne et c'est un gars sympa avec une grande personnalité. Que pouvez-vous souhaiter de plus? Il est top."

Face aux Spurs, Chelsea a dominé pendant 75 minutes mais a eu 15 dernières minutes, n'ayant pas ou faire le break contre l'équipe de Jose Mourinho.

Tuchel a parlé du nouveau rôle de Mount et de la façon dont il doit continuer à s'exercer afin de s'améliorer face à la concurrence de Kai Havertz et Hakim Ziyech.

"Aujourd'hui, nous avons joué Mason en tant que n°9, jouant avec deux attaquants, donc pour trouver un espace Mason entre les lignes et il a bien fait", a-t-il ajouté. "Nous avons regardé l'équipe et sous Frank, il était un titulaire régulier et il ne faisait aucun doute qu'il était un joueur d'équipe et qu'il avait le potentiel qu'il a. Nous ne l'avons pas choisi pour le premier match parce que nous avons opté pour un profil légèrement différent. sur les deux positions n°10."

"Quand il est arrivé, il a montré la grande influence qu'il peut aussi avoir du banc et à partir de là, il n'y a aucune garantie pour personne, pas plus pour Mason en ce moment. C'est facile avec lui. Il laisse son cœur sur le terrain, mais tout le monde fait la même chose. C'est un effort d'équipe et Mason est le premier à être d'accord sur cela et à se comporter comme ça. C'est ce dont nous avons besoin. Y a-t-il de la place pour s'améliorer? Oui. Y a-t-il beaucoup de place? Oui, il y a beaucoup de place pour s'améliorer aussi pour lui et il n'y a pas de cadeaux. Il doit gagner sa place dans chaque entraînement et chaque match".