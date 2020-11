Chelsea - Tottenham (0-0), les Spurs résistent aux Blues

Malgré une nette domination, Chelsea n’a pas été capable de prendre le dessus sur Tottenham, ce dimanche à Stamford Bridge (0-0).

Le choc de la 10e journée du championnat anglais se jouait ce dimanche à Stamford Bridge, entre et , et il a accouché d’une souris. Les deux équipes n’ont pas été capables de se départager et ce sont les Blues qui auront le plus de regrets à nourrir après ce résultat.

Chelsea a manqué de réalisme

Dans leur fief, les hommes de Frank Lampard ont été les plus incisifs. Mais, ils ont manqué d’efficacité aux avant-postes, avec plusieurs occasions nettes vendangées. C’est le cas principalement de Tammy Abraham. Préféré à Olivier Giroud au coup d'envoi, l’international anglais a failli dans le dernier geste.

Alors qu’il avait été servi dans les meilleures conditions par ses équipiers (50e et 65e), l’ex-joueur d’ a manqué de promptitude sur ses différentes reprises devant les buts (50e et 65e). Dans cette période de domination des locaux, Reece James et Hakim Ziyech (67e) ont également loupé le coche.

L'article continue ci-dessous

Lloris a frustré Giroud

Mason Mount a également été proche d’ouvrir le score quand la partie approchait de son terme. A la 81e, le jeune milieu de terrain s’est même offert la meilleure opportunité de cette rencontre. Mais, Hugo Lloris a veillé au grain sur sa ligne. D’une excellente détente, le dernier rempart français a repoussé le cuir en corner et assuré le match nul à son équipe. Juste avant le gong, le champion du monde s'est encore illustré, en neutralisant un lob de son compatriote Giroud (93e).

Tandis que Chelsea a eu une flopée d’occasions pour l’emporter, Tottenham, pour sa part, n’a eu qu’une seule tentative digne de ce nom. Celle de Steven Bergwijn en tout début de rencontre (10e). Mais, à défaut de séduire devant, les Spurs ont su bien défendre et faire le dos rond qu’ils ont été acculés. Des vertus qui doivent beaucoup plaire à leur entraineur.

Avec ce score de parité, l’équipe de José Mourinho s’assure de rester en tête de la pendant au moins une semaine de plus. Chelsea, pour sa part, rate l’occasion de revenir à la hauteur de (2e), mais Kanté et ses coéquipiers peuvent se consoler en se disant qu’ils étirent leur série d’invincibilité. Il y a aussi le clean sheet assuré, le cinquième de la saison. Plus que toute autre équipe de ce championnat.