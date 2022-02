Chelsea : Thierry Henry ne comprend pas l’achat de Lukaku

Peut-on se passer de sa recrue estivale la plus chère pour un huitième de finale de Ligue des Champions ? Pour Thomas Tuchel, la réponse est oui puisque Romelu Lukaku est allé s’asseoir sur le banc des remplaçants au coup d’envoi de la rencontre contre Lille.

Sans l’attaquant belge, ce sont Havertz, Pulisic et Ziyech qui ont animé le secteur offensif de Chelsea. Avec les buts de l’Allemand et l’Américain, Tuchel a vu juste même s’il a donné une autre explication concernant l’absence de Lukaku.

"On a fait le choix de Havertz, Pulisic et Ziyech pour avoir plus d'intensité, avec et sans ballon, a-t-il déclaré à l’issue de la rencontre. C'était un match dans un niveau très haut physiquement, Romelu est un peu fatigué en ce moment. C'était le moment pour lui de se reposer un peu."

Tuchel et Lukaku compatibles ?

Entre un 8e de finale de Ligue des Champions et la finale de la League Cup dimanche, Thomas Tuchel a donc fait son choix. Mais, le recrutement de Lukaku, méconnaissable à Stamford Bridge, pose encore et toujours question.

L’attaquant belge n’est pas en phase avec la tactique de son entraîneur et ses statistiques s’en ressentent (10 buts en 28 matches). Adjoint de Roberto Martinez avec la sélection belge, Thierry Henry n’a pas manqué de s’interroger après la rencontre européenne.

"Je vais être honnête avec vous, je ne sais pas comment cela se passe en 90 minutes, a déclaré l’ancien coach de Monaco à CBS. Mais quelle est la solution ? Il faut qu'il en trouve une pour s'assurer qu'il peut s'adapter à la façon dont ils jouent. Ils aiment presser, être actifs et changer le trio de tête. Lui, il aime rester dans l'axe, donc c'est très difficile pour lui de s'adapter à cette situation. Pour que Rom s'adapte à la façon de jouer de Chelsea, il faut du temps, ce n'est pas facile. Mais encore une fois, pourquoi être allé le chercher ?"