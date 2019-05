Chelsea - Sarri : "La Premier League ? Le meilleur championnat du monde"

​Le manager de Chelsea, Maurizio Sarri, a parlé d'un possible retour en Italie. Il se plaît en Angleterre, et veut y rester.

Pour sa première saison en après être passé par , Maurizzio Sarri a déjà mené en finale de l'UEFA Europa League et Chelsea est désormais assuré de figurer dans le top 4 de la , avec un match restant à disputer.



Dans une récente interview accordée à la Gazzetta dello Sport, Sarri a été interrogé sur la vie en Angleterre.



Sondé au sujet d'un possible retour en , il a offert une réponse claire : "Je répète: voici le meilleur endroit où je puisse être. En Angleterre, je me sens bien et je veux rester ici. Si quelque chose me manque, peut-être le soleil? Pour moi, la vie est la même de tous les côtés. Je travaille quatorze heures par jour et quand je ne travaille pas, je pense au travail."



"Si je n'étais pas comme ça, ils m'auraient submergé. En Angleterre, c'est très difficile. Regardez le niveau du championnat. C'est le meilleur d'Europe et donc du monde. Nous avons été bons pour ne pas nous perdre. Les joueurs n'ont jamais abandonné. Pour moi, la saison a été positive", a-t-il indiqué.

Au sujet du succès des coaches des clubs anglais en Europe avec les finales prévues entre et en C1, ainsi que -Chelsea en C3 (Klopp, Pochettino, Emery et Sarri), il a eu une pensée pour son homologue de , Pep Guardiola : "Oui, mais il manque le plus doué de tous", a-t-il affirmé.