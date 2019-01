Chelsea, Sarri attend un remplaçant à Fabregas

L'entraineur de Chelsea a admis samedi qu'il espérait avoir un renfort au poste de milieu défensif pour remplacer Cesc Fabregas.

Cesc Fabregas n'est plus un joueur de Chelsea. L'expérimenté milieu catalan s'est engagé vendredi soir avec l'AS Monaco. Même s'il ne faisait plus partie des titulaires depuis longtemps, il laisse un vide chez les Blues et Maurizio Sarri, le coach de l'équipe, l'a lui-même reconnu ce samedi.

"Aujourd'hui, Jorginho était dans le dur et sur le banc il n'y avait personne pour le remplacer, a regretté le coach italien. J'ai besoin d'un suppléant pour Jorginho". Un aveu en forme de message pour ses dirigeants alors que le mercato hivernal bat son plein.

L'ancien entraineur de Naples a enchéri en indiquant que ses prérogatives étaient limitées et qu'il ne savait pas s'il obtiendrait gain de cause dans ce dossier. "Je ne sais pas combien de temps ça va durer (avant l'arrivée d'une nouvelle recrue, ndlr). Pas trop longtemps, j'espère. Je ne sais pas si le club s'en soucie. En tous cas, on connait mon opinion. J'ai besoin d'un joueur et cela dépend de la direction. Je ne peux rien faire d'autre".

Sarri s'est aussi exprimé sur le cas Willian, dont le nom est mentionné à Barcelone depuis quelques jours. "Je ne sais rien à propos de sa situation. Et je ne sais pas quoi répondre. Peut-être qu'il a 12 ans de contrat. Je n'ai pas les détails. Vous essayez de me faire parler d'un truc que je ne sais pas".