Le Chelsea FC poursuit sa politique de recrutement de jeunes talents issus de divers championnats européens, conformément à une stratégie à long terme visant à renforcer l’équipe première tout en nourrissant son centre de formation en éléments prometteurs.

Selon Fabrizio Romano, spécialiste des transferts, Chelsea a trouvé un accord définitif avec Heart of Midlothian pour recruter le jeune défenseur talentueux Alfie Osborne, 17 ans.

Selon le journaliste sur sa page officielle X, le défenseur de l’équipe d’Écosse des moins de 19 ans a accepté l’offre des « Blues » et a réussi les examens médicaux préalables à la signature d’un contrat à long terme avec le club londonien.

Le défenseur a opté pour Chelsea malgré plusieurs approches de clubs européens, témoignant de sa confiance dans le projet de formation des Blues.