Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
FBL-ESP-LIGA-REALMADRIDAFP

Traduit par

Chelsea s'empare du joyau défensif de l'Écosse

Mercato
A. Osborne
Hearts U20
Chelsea
X. Alonso
Écosse
Angleterre
Espagne

Les Blues frappent encore un grand coup sur le marché des jeunes talents.

Le Chelsea FC poursuit sa politique de recrutement de jeunes talents issus de divers championnats européens, conformément à une stratégie à long terme visant à renforcer l’équipe première tout en nourrissant son centre de formation en éléments prometteurs.

Selon Fabrizio Romano, spécialiste des transferts, Chelsea a trouvé un accord définitif avec Heart of Midlothian pour recruter le jeune défenseur talentueux Alfie Osborne, 17 ans.

Selon le journaliste sur sa page officielle X, le défenseur de l’équipe d’Écosse des moins de 19 ans a accepté l’offre des « Blues » et a réussi les examens médicaux préalables à la signature d’un contrat à long terme avec le club londonien.

Le défenseur a opté pour Chelsea malgré plusieurs approches de clubs européens, témoignant de sa confiance dans le projet de formation des Blues.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google