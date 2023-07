Chelsea : Romelu Lukaku a pris une grande décision concernant son avenir

Attendu avec les joueurs de Chelsea pour la reprise, Romelu Lukaku ne se présentera pas et veut s'en aller.

L'avenir de Romelu Lukaku pourrait s'écrire loin de Chelsea. Parti en prêt la saison dernière du côté de l'Inter Milan après un nouvel échec chez les Blues, l'international belge est censé revenir dans les rangs du club londonien pour la reprise ce mercredi, mais ne devrait pas se présenter, comme l'indique le Telegraph ce mardi. Le joueur de 30 ans souhaite en effet rester à Milan, où il a connu la période la plus faste de sa carrière entre 2019 et 2021 avec 64 buts en 95 matches et un titre de Série A remporté en 2021.

Lukaku veut revenir à l'Inter

Prêt à tout pour rester chez les Nerazzuri, l'ancien de Manchester United devrait donc sécher la reprise en attendant un éventuel mouvement de ses dirigeants pour favoriser son départ. Pour le moment, les dirigeants du club londonien se montrent plutôt gourmands puisqu'ils réclament au moins 50 millions d'euros pour libérer leur attaquant lors du mercato estival. Pour l'heure, l'Inter aurait déjà fait une offre de plus de 41 millions d'euros bonus inclus, refusée par les Blues. Quant à lui, Lukaku ne veut que Chelsea et, malgré les rumeurs, ne souhaite rejoindre ni l'Aeabie saoudite, ni la Juventus de Turin.