Chelsea - Rennes : Eduardo Camavinga toujours absent, Steven N’Zonzi de retour

Pour le déplacement à Chelsea, Julien Stéphan ne peut toujours pas compter sur Eduardo Camavinga, qui s’est entraîné en individuel ce mardi matin.

Après le nul concédé à domicile face à Krasnodar (1-1) et la défaite la semaine dernière sur la pelouse du (1-0), le poursuit son tour d’Europe avec un duel face à .

Contre les Blues d’Edouard Mendy, les hommes de Julien Stéphan vont essayer d'empocher un résultat positif, afin de se donner encore de l’espoir pour une qualification en huitièmes de finale de la .

Pour ce déplacement à Londres, le coach breton va devoir à nouveau se passer d’Eduardo Camavinga. Déjà absent à Séville, le milieu français n’a pas encore retrouvé toutes ses sensations. Il s'est entraîné en individuel ce mardi matin. Rennes doit aussi faire sans Brandon Soppy, Daniele Rugani, Jonas Martin et Flavien Tait. En reprise, Faitout Maouassa et M'Baye Niang ne seront pas de la partie non plus.

Absent en , en raison d'une suspension, Steven N’Zonzi est quant à lui de retour et bien présent dans le groupe.

Le groupe du Stade Rennais

Gardiens : Bonet, Gomis, Salin

Défenseurs : Aguerd, Assignon, Dalbert, Da Silva, Nyamsi, Omari, Traoré, Truffert

Milieux : Bourigeaud, Grenier, Léa Siliki, Nzonzi, Ugochukwu

Attaquants : Del Castillo, Doku, Gboho, Guirassy, Hunou, Rutter, Terrier.