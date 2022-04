Chelsea - Real : Tuchel certain en un rebond de son équipe

Thomas Tuchel est certain que sa formation de Chelsea saura se montrer à la hauteur lors de son choc contre le Real Madrid en Ligue des Champions, mercredi.

Evaluant ce qui est nécessaire dans la préparation de cette grande affiche à Stamford Bridge, il a clairement indiqué que malgré le fait qu'il aborde le match après une lourde défaite, et face aux leaders du championnat espagnol, il n'y a pas besoin de beaucoup de changements.

Pour Tuchel, ce n’est « pas le moment de tout chambouler »

« Nous faisons ce que nous faisons, nous n'avons pas besoin de choses spéciales maintenant », a-t-il déclaré. « Nous devons nous appuyer sur les choses et la confiance que nous avons construites tout au long de l'année. Vous comptez sur vos routines pour vous recentrer, sur vos routines pour être fort à l'entraînement, sur vos routines pour vous concentrer sur les réunions que nous avons, et pour le faire de la meilleure façon possible ».

« Je ne pense pas que nous allons faire des choses folles maintenant et faire des discours fous ou autre. Nous faisons ce que nous devons faire pour préparer le prochain match aussi bien que possible, peu importe si c'est contre un grand nom ou pas en face, il n'y a que des matchs difficiles pour nous dans les dernières semaines de la saison », a poursuivi Tuchel.

L’ancien coach du PSG a quand même reconnu qu’il aurait préféré aborder cette opposition de prestige avec une meilleure dynamique : "Maintenant, nous devons faire notre travail mieux, à un niveau plus élevé, plus engagé, plus mature et nous ne pouvons pas perdre notre concentration pendant une minute parce que vous pouvez être punis pour cela dans une compétition relevée. C'est très inhabituel pour nous, mais c'est arrivé samedi. Une victoire est toujours la plus utile pour préparer le prochain match, alors maintenant c'est un peu plus difficile parce que nous devons digérer cette grosse défaite".

« Nous ne l'avons pas vu venir, et pas non plus pendant le match, ce qui est peut-être le problème. Je ne l'ai pas vu venir et les joueurs ne l'ont pas vu venir, donc je suis impliqué. Donc nous allons maintenant trouver un moyen de le digérer et de nous préparer pour le Real Madrid », a-t-il conclu.