Chelsea, Pulisic savoure de retravailler avec Tuchel, cinq ans après Dortmund

Tuchel lui ayant donné sa chance en professionnels à Dortmund, Pulisic savoure l'arrivée de l'Allemand sur le banc de Chelsea.

Christian Pulisic est ravi de travailler à nouveau avec Thomas Tuchel, cinq ans après que le nouveau patron de Chelsea lui ait fait ses débuts au Borussia Dortmund. L'international américain a fait irruption sur la scène en janvier 2016 alors qu'il n'était qu'un inconnu à l'époque évoluant en réserve, mais Tuchel a vu suffisamment de potentiel pour jeter le jeune dans une partie profonde de la Bundesliga.

Pulisic n'a perdu de temps pour se faire sur une place sous les projecteurs et les performances de l'Américain lui ont permis de rejoindre Chelsea et Stamford Bridge lors de l'été 2019. Après avoir évolué sous les ordres de Sarri et Lampard, voilà Pulisic de nouveau réuni avec Tuchel, puisque l'ancien coach du BvB et du PSG a pris la succession de Lampard il y a une semaine. Avec son ancien nouveau coach, le jeune milieu (22 ans) voit les choses en grand.

"Je me souviens de mes débuts avec lui et ce fut une période vraiment excitante, a déclaré Pulisic sur le site officiel de Chelsea. Je jouais dans l'équipe de jeunes de Dortmund, puis j'ai reçu l'appel pour dire que j'allais monter et m'entraîner avec la première équipe, et être un membre à part entière de la première équipe. C'était vraiment excitant."

"J'ai dû me frayer un chemin dans cette équipe parce que c'était une équipe très forte, et étant un jeune joueur, je devais travailler très dur."

"Le manager m'a fait confiance et surtout m'a donné des chances de jouer, donc je lui en suis reconnaissant. Il m'a définitivement aidé en tant que jeune joueur et je n'ai que de bons souvenirs de cette époque. Nous avons eu du succès à Dortmund ensemble, et c’était bien de le revoir et de travailler à nouveau avec lui. "

Tuchel n'a passé que deux matches sur le banc de Chelsea depuis son intronisation, récoltant quatre points et deux clean-sheets lors de rencontres contre les Wolves et Burnley, mais Pulisic a déjà vu des signes encourageant. Il est également revenu sur la fait de travail avec un visage qui lui est déjà familier comparé à ses coéquipiers.

"Cela a été bien jusqu'à présent. Nous avons une nouvelle vision des choses, nous avons eu une très bonne victoire, donc c’est un début positif. C’est une période folle ces derniers temps et le simple fait d’obtenir une victoire a laissé tous les gars dans les vestiaires très excités. Nous nous sommes beaucoup amusés à l'entraînement et il y a des sourires sur les visages, ce qui est bon à voir."

Rendez-vous désormais jeudi pour le choc contre Tottenham. Spurs et Blues sont à égalité de points et le vainqueur peut se rapprocher du Top 4 qui est actuellement à six points.