Chelsea pourrait prêter Kepa

Le club londonien de Chelsea pourrait se séparer provisoirement du portier espagnol, Kepa Arrizabalaga.

est prêt à se débarrasser de son gardien Kepa Arrizabalaga, l'Estadio Deportivo rapportant que Séville est très intéressé par la possibilité de rapatrier ce portier dans son pays.

Le gardien de but espagnol traverse une période difficile à Stamford Bridge et pourrait se voir offrir la chance de rebondir dans une ligue qu’il connait bien. La formation de Julen Lopetegui s’appuie actuellement sur le Marocain Bounou dans ce secteur, mais ce dernier est plutôt un numéro et non un titulaire en puissance.

Du côté de Stamford Bridge, Kepa est passé deuxième dans la hiérarchie des gardiens derrière Edouard Mendy en raison de ses erreurs à répétition. Frank Lampard ne semble plus trop compter sur lui.

Pour information, Kepa reste toujours le gardien le plus cher de l’histoire. Le club londonien avait payé 80M€ en 2018 pour l’arracher à l’ .