Chelsea : Pochettino compte sur Mykhaylo Mudryk

Nouvel entraîneur de Chelsea, Mauricio Pochettino a déclaré vouloir rencontrer Mykhaylo Mudryk avant le début de saison.

La mission qui attend Mauricio Pochettino à Chelsea ne sera pas aisée. L'ancien entraîneur du PSG récupère un effectif XXL en raison des folies des Blues sur les derniers mercatos, mais qui procède à un dégraissage massif (Kanté, Mendy, Azpilicueta, Mount, Havertz...), ce qui lui permettra d'y voir plus clair dans son effectif pour la saison 2023-2024. Dans cet effectif, il y aura également des joueurs en manque de confiance qu'il faudra relancer. C'est notamment le cas de MykhayloMudryk. Recruté pur 70 millions d'euros cet hiver, le jeune Ukrainien a montré quelques fulgurances intéressantes mais ses premiers mois restent décevants.

Pochettino veut rencontrer Mudryk

Toutefois, le technicien argentin compte bien le relancer et lui permettre de faire décoller sa carrière. Il aimerait en ce sens le rencontrer avant de débuter la préparation d'avant-saison avec les Blues, comme l'indique The Mirror. "J’aimerais vraiment le voir et le connaître, puis avec le staff, pour concevoir la meilleure stratégie afin de l’aider à être au niveau que Chelsea, quand ils l’ont signé, attendait de lui", a--t-il expliqué au quotidien anglais. De quoi remettre en confiance le joueur de 22 ans, qui a bien conclu sa saison lors de l'Euro u21 avec l'Ukraine.