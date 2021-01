Chelsea perd Kanté sur blessure

L'international français N'Golo Kanté va manquer les deux prochaines sorties de Chelsea pour cause de blessure.

Frank Lampard a confirmé que N'Golo Kanté avait un problème aux ischio-jambiers, mais espère que sa blessure n'est pas trop grave pour son milieu de terrain vedette et qu'il pourra être de retour sur les terrains rapidement.

Le manager de subit une pression importante à la suite d'une mauvaise série qui a vu son équipe remporter un seul de ses six derniers matches de . Kante a été toujours présent pendant cette période, jouant d'entrée les quatre derniers matchs sur une période de 10 jours.

Après avoir été blessé la saison dernière, Kanté était resté en forme jusqu'à présent, mais il rejoint Reece James et Andreas Christensen à l'infirmerie avant le choc du troisième tour de la contre la modeste équipe de Morecambe à Stamford Bridge dimanche.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

"Reece James est absent pour le match, même s'il s'entraînera avec nous demain", a déclaré Lampard. "C'est la même chose qu'Andreas Christensen, et Kanté est également absent avec une blessure mineure aux ischio-jambiers. Donc, il rate ce match et est suspendu pour de toute façon, alors nous allons le corriger. Ces trois-là sont éliminés."

La blessure de Christensen est survenue lors du match nul 1-1 avec alors qu'une équipe fortement tournée a perdu des points contre l'équipe de haut vol de Dean Smith.

Lampard possède l'une des équipes les plus impressionnantes sur papier de la Premier League, mais il espère donner des opportunités aux stars des équipes des jeunes. Chelsea a empêché les pépites issues de Cobham de demander des prêts avant ce match de coupe.Tino Anjorin, Jude Soonsup-Bell, Lewis Bate, Tino Livramento et Henry Lawrence pourraient tous faire partie de l'équipe après avoir été testés négatifs pour le coronavirus.

"Nous avons appelé Tinos (Anjorin et Livramento), Jude, qui a marqué des buts dans l'équipe de jeunes", a-t-il ajouté. "Nous avons appelé Lewis Bate qui s'est entraîné avec nous auparavant et Henry Lawrence. C’est une expérience formidable pour eux et c’est quelque chose que j’ai voulu faire depuis la saison dernière".