Chelsea passe à l'action pour le successeur de Christian Pulisic, Rayan Cherki !

Chelsea préparerait une offre pour le Lyonnais Rayan Cherki, afin de combler le vide laissé par Christian Pulisic.

L'intérêt des plus grands clubs européens pour Rayan Cherki ne date pas d'aujourd'hui. Même lorsqu'il était encore remplaçant en Ligue 1, le jeune français était déjà considéré comme un grand espoir du football mondial et attisait la convoitise, mais avec sa belle deuxième partie de saison avec Lyon et son Euro Espoirs, Rayan Cherki a attiré les projecteurs sur lui.

40 millions d'euros sur la table ?

Selon ESPN, le joueur français est dans le collimateur de Chelsea depuis un certain temps, et il est l'une des principales cibles de l'équipe qui cherche à remplacer Pulisic, qui est sur le point de rejoindre l'AC Milan. Chelsea devrait passer à l'acte dans les prochains jours avec une offre estimée à 40 millions d'euros.

Cherki, né à Lyon et produit du système de formation du club, est actuellement sous contrat avec les Gones jusqu'en juin 2025. Lyon avait déjà rejeté une offre du Paris Saint-Germain pour Rayan Cherki en janvier. Cependant, les contraintes financières auxquelles le club est confronté et la nécessité de respecter les règles de la DNCG en France pourraient l'inciter à envisager de vendre des joueurs pour financer les recrutements de l'été.

Chelsea et Lyon, une nouvelle connexion

Également habile des deux pieds, Cherki peut évoluer à différents postes offensifs : ailier, deuxième attaquant, numéro 10, voire faux 9. Ses récentes performances avec l'équipe nationale française espoirs lors du Championnat d'Europe des moins de 21 ans de l'UEFA ont attiré l'attention des recruteurs de Chelsea, malgré l'élimination décevante de la France en quart de finale face à l'Ukraine.

Le transfert de Malo Gusto à Stamford Bridge en janvier a permis à Chelsea et à l'Olympique Lyonnais de nouer des relations cordiales. Ce lien pourrait potentiellement faciliter les négociations entre les deux clubs pour l'acquisition de Rayan Cherki, qui est également suivi par d'autres clubs européens.

Les transferts se poursuivent à Chelsea, qui cherche à remodeler son équipe sous la direction de Mauricio Pochettino. Le club a été associé à un transfert de Dusan Vlahovic (Juventus) et s'intéresse également à Moises Caicedo (Brighton) au milieu de terrain. Cependant, l'intérêt pour Cherki, qui a inscrit quatre buts et délivré six passes décisives en 21 titularisations en Ligue 1 lors de la saison 2022-23, indique que l'été pourrait être encore long à Stamford Bridge, qui cherche à construire une équipe formidable pour s'imposer à nouveau comme un prétendant au titre.